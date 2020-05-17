الامارات | 7 نجمات إماراتيات وخليجيات يحصدن مشاهدات قياسية

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نجمات إماراتيات وخليجيات يحصدن مشاهدات قياسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - للمرة الأولى.. تجتمع سبع من نجمات الدراما الإماراتية والخليجية على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، ومنصة «أوان» الرقمية، لتقديم أعمال نجحت في جذب اهتمام الجمهور على امتداد أيام الشهر الفضيل، في الوقت الذي كشفت فيه الإحصاءات الصادرة عن إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون، بمؤسسة دبي للإعلام، عن أرقام المتابعات الجماهيرية للفنانات: رزيقة طارش، هدى الغانم، هدى حسين، هيا عبدالسلام، هيا الشعيبي، فخرية خميس، وفاطمة عبدالرحيم، في المسلسلات والأعمال الرمضانية الإماراتية والخليجية: «بنت صوغان»، و«شغف»، و«رقم الحظ 7»، و«حكايات ابن الحداد»، و«سواها البخت».

وحققت الفنانات السبع نسب مشاهدة عالية منذ بداية الشهر الفضيل وحتى منتصفه، إذ بلغ عدد المشاهدات المحتمل لأعمالهن الرمضانية أكثر من 237 مليون مشاهدة، فيما تجاوز عدد التغريدات والمنشورات الرقمية أكثر من 847 ألف تغريدة ومنشور رقمي.

كما حققت الأعمال الرمضانية أرقاماً كبيرة على منصة «أوان» الرقمية، تجاوزت خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك 318 ألفاً و531 مشاهدة رقمية، ووصل عدد المشاركات في تحدي المسلسلات الرمضانية الذي أطلقته منصة «أوان» الرقمية على شبكة «تيك توك» ما يقارب أربعة ملايين مشاركة.

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237

مليون مشاهدة محتملة، وأربعة ملايين مشاركة في تحدي المسلسلات الرمضانية على «تيك توك».

318

ألف مشاهدة رقمية على منصة أوان لأعمال الفنانات الخليجيات، خلال النصف الأول من رمضان.

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