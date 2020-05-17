الامارات | سلاح جديد لمكافحة «كورونا».. مادة تُرشّ على الأسطح

شكرا لقرائتكم خبر عن سلاح جديد لمكافحة «كورونا».. مادة تُرشّ على الأسطح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحمي طبقة من مضاد للجراثيم، ترش على كل الأسطح، من فيروس كورونا المستجد لمدة قد تصل إلى 90 يوماً، كما أظهرت دراسة تمهيدية، ما قد يشكل سلاحاً جديداً في مكافحة «كوفيد-19».

ورأت الدراسة، التي أعدها باحثون بجامعة أريزونا الأميركية، ولم يراجعها علماء آخرون بَعْدُ، أن كمية الفيروس الموجودة على الأسطح التي رشت بمضاد الجراثيم هذا تراجعت بنسبة 90% في غضون 10 دقائق، وبنسبة 99.9% بعد ساعتين. وأوضح عالم البيولوجيا المجهرية في الجامعة والمعد الرئيس للدراسة، تشارلز جيربا، أن هذه التكنولوجيا «هي التطور الكبير المقبل في احتواء الوباء».

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وأضاف «أرى أنها مهمة، خصوصاً للأسطح المستخدمة بكثافة مثل القطارات والحافلات التي تعقم بانتظام، لكن الأشخاص الذين يتعاقبون عليها يعيدون تلويثها». وتابع: «هذه التكنولوجيا لا تحل مكان التنظيف والتعقيم العاديين، بل تحمي في المراحل الفاصلة بين عمليات التنظيف والتعقيم المنتظمة».

وترش المادة لتغطي الأسطح المختلفة، على أن تكرر العملية كل ثلاثة إلى أربعة أشهر. وتحدث المادة تغييراً في بروتينات الفيروس، وتهاجم الطبقة التي تحميه.

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