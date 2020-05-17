شكرا لقرائتكم خبر عن شاعران في أمسية «اتحاد كتّاب الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات أمسية شعرية افتراضية، يشارك فيها كل من الشاعر البحريني علي حسن المؤلف، والشاعرة المصرية هبة الفقي، وتدير الأمسية الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري. وأعلن الاتحاد أن الأمسية ستنظم، مساء غد، من خلال تطبيق «زووم». يشار إلى أن هبة الفقي شاعرة مصرية، وعضو اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، وحاصلة على ليسانس تربية في علم النفس من جامعة عين شمس، ولها دواوين شعرية عدة، منها «أمير الروح»، «روح النرجس»، و«ثورة قلب». أما علي حسن المؤلف فشاعر بحريني حاصل على جوائز أدبية عدة، وشارك في مهرجانات وأمسيات كثيرة، كما وصل إلى نهائيات مسابقة «أمير الشعراء» في موسمها الثامن. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | شاعران في أمسية «اتحاد كتّاب الإمارات» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.