4 موديلات أظافر رائجة يمكنك الحصول عليها في المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 مايو 2020 10:45 مساءً - إن اتجاه فن الأظافر الأبرز في الوقت الراهن هو كيفية الحصول على موديلات أظافر أنيقة ومميزة ورائجة في المنزل، خصوصاً مع انتشار جائحة كورونا وصعوبة التوجه الى صالونات تزيين الأظافر. انطلاقاً من ذلك، سنعرفك الى أربعة من أبرز موديلات الأظافر الرائجة خلال صيف 2020 وطريقة الحصول عليها في المنزل.



الأظافر الغليتر

الأظافر الغليتر



تعود موضة التسعينات من جديد في ما يتعلق بتزيين الأظافر، في مقدمها موضة الأظافر الغليتر. ومن السهل جداً الحصول عليها في المنزل من خلال استخدام أنواع المناكير الغليتر، واسفنجة مكياج بدلاً من الفرشاة التقليدية التي تأتي مع أنواع طلاء الأظافر البراقة، بحيث تضعين المناكير الغليتر على الاسفنجة وتضغطين بها على الظفر، فتمتص الاسفنجة الجزء السائل من المناكير وتتمكنين من تطبيق الغليتر فقط على الأظافر، بعدها تتركينها حتى تجف بالكامل، ومن ثم تضعين طبقة من المناكير الشفاف top coat. ننصحك بتجربةSinful Colors Pride Nail Polish.

تابعي المزيد: خلطات طبيعية تمنع تكسر الاظافر



الأظافر النيون

الأظافر النيون



يعد النيون من أبرز اتجاهات الأظافر لصيف 2020، كما أنه رائج جداً بين النساء في الوقت الراهن كونه يعد محفزاً للطاقة الإيجابية في حياتهن اليومية. فكري مثلاً، بالأصفر النيون أو الأزرق أو الزهري... في البداية، نظفي أظافرك جيداً باستخدام مزيل طلاء الأظافر، من ثم ضعي طبقة أساسية على كامل أظافرك، ويفضل أن تكون بلون النيون للسماح لألوان النيون الزاهية بالظهور أكثر. اتركي أظافرك الى أن تجف، بعدها طبقي المناكير بالألوان على مقدمة الظفر بأسلوب الفرنش ووفقاً للسماكة التي ترغبين فيها، من ثم ضعي طبقة من الـtop coat. ننصحك بتجربة ORLY Nail Polish on Oh Snap.

Advertisements



الأظافر الأومبري

الأظافر الأومبري



الأومبري هو أيضاً موضة أظافر رائجة لهذا الصيف، ومن السهل جداً الحصول عليه في المنزل. في البداية، قومي بوضع طبقة من المناكير الشفاف، وحين تجف أظافرك ضعي طبقة رقيقة من المناكير النيود المائل الى الوردي. انتظري لبضع دقائق، بعدها قومي بتطبيق طبقة من المناكر النيود الوردي نفسه على الجهة الأمامية من أظافرك باستخدام اسفنجة تجميل. ربتي قليلاً بالاسفنجة على أظافرك حتى تصبح الألوان متداخلة. كرري ذلك الى أن تحصلي على الأومبري الذي ترغبين فيه. من ثم، ضعي طبقة من الـ top coat. ننصحك بتجربة OPI Natural Nail Base Coat.



الأظافر الغرافيك

الأظافر الغرافيك



ستكون الأظافر الغرافيك من أبرز موديلات الأظافر الرائجة خلال هذا الصيف، وهي ترتكز على الخطوط العامودية المستقيمة. في البداية، ضعي طبقتين من المناكير بأي لون ترغبين فيه كالزهري مثلاً، من ثم ارسمي خطاً عامودياً مستقيماً في منتصف الظفر، على أن يكون بلون داكن. بإمكانك استخدام شريط سكوتش لتغطية أنحاء الظفر التي لا تريدين طلاءها. بعدها، ضعي طبقة من الـtop coat.

تابعي المزيد: طريقة إزالة الأظافر الصناعية بالبيبسي