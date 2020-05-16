كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 مايو 2020 10:45 مساءً - يعد زيت الأرغان أحد أهم الزيوت الطبيعية التي توفر عناية مثلى للبشرة والشعر في الوقت نفسه، نظراً الى اشتماله على الكثير من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التي تمد البشرة والشعر بالكثير من المرطبات والمغذيات التي تجعل مظهرهما مثالياً لا تشوبه شائبة. وفي هذا المقال، نعرفك الى أبرز فوائد زيت الأرغان للشعر والبشرة وطرق استخدامه.



فوائد زيت الأرغان للشعر

زيت الأرغان للشعر



- يعمل على تنعيم الشعر المجعد ومنحه الحيوية واللمعان.

- يعالج مشكلة الشعر المتساقط والمتكسر.

- يساعد في تكثيف الشعر وتعزيز نموه، ويساهم في القضاء على مشكلة الشعر المتضرر.

- يخترق مسام بصيلات الشعر، مما يعزز من مرونة الشعر وتغذيته.

- نظراً الى احتوائه على الكثير من المواد المضادة للتأكسد الطبيعية، يساعد زيت الأرغان في تقوية الشعر الضعيف والهش.

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وصفة زيت الأرغان لتنعيم الشعر المجعد

زيت الأرغان لتنعيم الشعر المجعد



اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية. من ثم، جففيه بواسطة السشوار وسرحيه جيداً. بعدها، أحضري كمية من زيت الأرغان بحيث تكون كافية لطول شعرك. طبقي زيت الأرغان على شعرك من جذوره وحتى أطرافه. مشطي شعرك مجدداً ولفيه على شكل كعكة واتركيه الى أن يجف.

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فوائد زيت الأرغان للبشرة

فوائد زيت الأرغان للبشرة



- يساهم في ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف والتشققات.

- يساعد في إصلاح البشرة وترميمها، وإعادة بناء خلايا الجلد التالفة.

- يقضي على آثار البثور وحب الشباب والندوب التي تتركها على البشرة.

- يخلص البشرة من التصبغات والبقع الداكنة، مما يوحد لونها ويعمل على تبييضها.

- يعيد الى البشرة التوهج والنضارة واللمعان، ويعزز مرونتها، مما يعمل على تأخير ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة على البشرة.

- ينظف البشرة ويعالج الحروق التي قد تلحق بها جراء التعرض الكثيف لأشعة الشمس.



وصفة زيت الأرغان لتشد البشرة والتخلص من التجاعيد

زيت الأرغان لتشد البشرة والتخلص من التجاعيد



في وعاء نظيف ومعقم، امزجي ثلاث قطرات من زيت الأرغان وثلاث ملاعق صغيرة من اللبن وملعقة صغيرة من كل من العسل الطبيعي وعصير الليمون الطبيعي. حركي المزيج جيداً وطبقيه على بشرة وجهك، مع الحرص على الابتعاد عن العينين. اتركي المزيج على وجهك لمدة عشر دقائق، بعدها اغسليه بالغسول الملائم.

واظبي على تطبيق هذه الوصفة مرة يومياً الى أن تحصلي على النتيجة المرضية.

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