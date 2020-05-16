الامارات | وكالة طبية روسية تكشف فصيلة الدم الأكثر عرضة لـ «كورونا»

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شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة طبية روسية تكشف فصيلة الدم الأكثر عرضة لـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت السلطات الصحية الفيدرالية الروسية بأن الأشخاص الذين يملكون فصيلة الدم «ب» هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما الذي يملكون فصيلة الدم من نوع «أب» أقل عرضة للإصابة بالفيروس من غيرهم.
وأوردت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، أن مديرة الوكالة الطبية البيولوجية الروسية فيرونيكا سكفورتسوفا، قد قالت خلال تصريحات صحافية: «يأتي في المرتبة الثانية أصحاب فصيلة الدم (أ)، فيما أصحاب (أب) هم الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا».
يشار إلى أن روسيا أعلنت اليوم السبت، أن إجمالي عدد الإصابات التي سجلت في البلاد وصل إلى 272043 حالة، و 2537 وفاة.
يذكر أن أن دراسة سابقة أجريت في مدينة ووهان الصينية، التي كانت البؤرة الأولى لانتشار فيروس كورونا المستجد، قد ذكرت في مارس الماضي أن الذين يحملون فصيلة الدم (أ)، كانوا أكثر عرضة للعدوى بالفيروس من غيرهم، وأن مضاعفات المرض لديهم كانت أكثر حدة.
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