منها تغير لون الشفاه والأظافر.. أهم أعراض الإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

حدد كبير الأطباء الروس المختصين في مجال الأشعة، سيرغي موروزوف، أهم ثلاثة أعراض تؤكد الإصابة بفيروس كورونا والعارض الأكثر خطورة.

وقال موروزوف في برنامج تلفزيوني بثته القناة الروسية الأولى، إن العارض الأول يتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وتجاوزها 38.5 درجة مئوية، والثاني هو السعال، أما العارض الثالث فهو ضيق في التنفس، حسب ما جاء في روسيا اليوم.

وأوضح أنه في حال كان معدل التنفس عال، أي بلغ ما بين 20-30 حركة في الدقيقة، فإن ذلك مرتبط بانخفاض الأكسجين في الدم.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل عند الإنسان الطبيعي يكون بين 12 و20 نفسا في الدقيقة.

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وبحسب كبير المختصين فإن ضيق التنفس والشعور بنقص الأكسجين أحد أخطر العواض لدى المصابين بفيروس كورونا التي تستوجب نقل المصاب فورا إلى المستشفى.

ولفت الخبراء مؤخرا إلى أن فيروس كورونا قد يسبب زرقة في شفاه المصاب وأظفاره.