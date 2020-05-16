الامارات | مهندس هندي يجد حلاً للتسوّق في ظل كورونا.. بـ 40 دولاراً

شكرا لقرائتكم خبر عن مهندس هندي يجد حلاً للتسوّق في ظل كورونا.. بـ 40 دولاراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في الوقت الذي تتشكل فيه طوابير طويلة خارج متاجر في الهند أثناء تخفيف تدابير الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا، وجد كارثيك فيلايوثام طريقة للحفاظ على التباعد الاجتماعي... ببناء روبوت للتسوق نيابةً عنه.

واحتاج مهندس الكمبيوتر إلى يومين لصناعة هذه الآلة المتواضعة، وهي عبارة عن صندوق من الورق المقوى يرتكز على منصة خشبية بأربع عجلات، بكلفة 3000 روبية (40 دولاراً).

لكنها تؤدي وظيفة أساسية في وقت ينطوي فيه التواصل الاجتماعي على خطر الإصابة بوباء كوفيد-19 الذي أصاب أكثر من أربعة ملايين، وأودى بحياة أكثر من 297 ألف شخص حول العالم.

وقال فيلايوثام (31 عاماً) لوكالة فرانس برس «أرسلت الروبوت الذي صنعته إلى متجر كإجراء تجريبي لإثبات كيف يمكن لشخص ما استخدامه في مكان مزدحم وفرض الوعي بأهمية التباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا».

وأضاف «اختبرت هذا الجهاز في الشوارع، ولا توجد فيه أي مشكلة وهو يسير بسلاسة حتى على المطبات».

Advertisements

يتحكم فيلايوثام بالآلة من منزله في كويمباتور، وهي مدينة رئيسة في ولاية تاميل نادو (جنوب الهند).

وباستخدام الهاتف الذكي المدمج في الروبوت، يمكنه إرسال التعليمات عبر الإنترنت. يخبر صاحب المتجر ما يريد شراءه عبر مكالمة فيديو.

ويمكن للروبوت نقل حمولات تصل إلى 50 كيلوغراماً.

وأوضح فيلايوثام أن ميزة هذا الروبوت هي أنه يمكن السيطرة عليه من أي مكان في العالم. وأضاف «يمكن إتمام عملية الدفع باستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني عن بُعد».

ويثق المهندس الهندي بأن جهازه، مع القليل من التحسينات، يمكنه الانضمام إلى الروبوتات الأخرى التي وظفت في المستشفيات والمحال التجارية وقطاعات أخرى للمساعدة في هذه المرحلة الصعبة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news