بوشرون تكشف النقاب عن مجموعتها الجديدة للمجوهرات الفاخرة في 2020

كشفت علامة المجوهرات الفرنسية بوشرون عن بعض قطع المجوهرات الإضافية من مجموعتها الجديدة 2020 HJ

، تحت إشراف المديرة الإبداعية كلير شوايسن، وهي عبارة عن إعادة تصميم لبعض القطع الكلاسيكية الأيقونية التي تشكل التراث الغني للبيت العريق الذي تأسس في عام 1858.

وعلى مدى 162 عامًا، تحررت بوشرون من الاتجاهات لإنشاء قطع مستقبلية على مر العصور دون أن تفقد أيًا من سحرها وجاذبيتها،

تعكس تاريخ البيت العريق ورؤيته الجمالية، و تضفي الأحجار اللامعة والأشكال المتدفقة والتركيبات الأنيقة لمسة استثنائية على هذه القطع المُلفتة.

تشمل القطع الجديدة:

طقم Goutte de Cristal

يجسد عقد "Goutte de Cristal" أحد توقيعات بوشرون الأيقونية،

ويتميز بحبات الكريستال البلورية المنحوتة التي تعكس الضوء متدلية معًا على 13 خيطًا من الحرير،

ويأتي العقد كجزء من طقم شامل للأقراط المرصعة بألماس متلألئ وخاتم مرصع بالكامل.

طقم Vendôme Liseré

تشكل سلسلة من خواتم "Art Deco" المذهلة بأحجار كريمة مختلفة مجموعة "Liseré"، إلى جانب سوار وأقراط مرصوفة، وتستلهم هذه القطع بصورها الظلية الغرافيكية إلهامها من حركة الآرت ديكو،

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والتي أثرت في إبداعات بوشرون منذ عشرينيات القرن العشرين، بالإضافة إلى هندسة ساحة "Place Vendôme" في باريس، حيث يقع المتجر الرئيسي للعلامة الفرنسية، من خاتم مرصوف بالماس إلى خاتم التنزانيت الجميل، مرورًا بقطعة الياقوت الأصفر إلى قطعة التورمالين الأخضر والزمرد الأخضر وأقراط الياقوت الأحمر،

ألوانها المتنوعة تبث الحياة في هذه الإبداعات.

قلادة "Soleil Radiant"

تم تصميم قلادة Soleil Radiant بدقة وحرفية عالية، وتأتي مزينة بـ 23 ياقوتة على شكل الكمثرى مرصعة بالماس من الذهب الأبيض، هذه القطعة رقيقة وتظهر الحرفية الحقيقية والعالية للبيت الفرنسي،

أما شكلها فهو مستوحى من أشعة الشمس.

سوار "Graphique cuff"

يأتي سوار غرافيك كاف عريضًا مصنوعًا من الذهب الأبيض ومرصعًا بالعقيق الياماني الأسود واللازورد الأزرق الملكي وحبات الألماس الأبيض اللامع.

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