القاهره-لايف ستايل
تبقى الفساتين من التصاميم التي لا تغيب عن ساحة الموضة،
إذ أنها قطعة أساسية في خزانة كل مرأة تعشق الأنوثة والراحة. تنوّعت موديلات فساتين موسم ربيع وصيف 2020 وبرزت بأشكال متعددة تتناسب مع إطلالاتكِ المختلفة.
من فساتين صوفية إلى فساتين باللون الأسود والأبيض وفساتين بقصة الطبقات،
لا بد لكِ من إمتلاك فستان على الأقل من هذه التصاميم لتمنحي إطلالتكِ نكهة خاصة لا مثيل لها. سنعرض لكِ أبرز موديلات فساتين رائجة لموسم ربيع وصيف 2020.
الفساتين ذات التقليمات في موسم ربيع وصيف 2020
رافقت نقشة الخطوط الأفقية فساتين موسم ربيع وصيف 2020. زيّنت تارةً الفساتين الصوفية وتارةً فساتين الجيرسي.
لا تترددي في اعتماد هذا الموديل من الفساتين الميدي أو الطويلة في مختلف لوكاتكِ وتمتّعي بإطلالة عصرية وشبابية في الوقت عينه.
إذا كنتِ صاحبة جسم على شكل تفاحة، فننصحكِ بالإبتعاد عن هذا الشكل من الفساتين،
إذ أن هذه الطبعة ليست الأنسب لكِ. في حال أردت اعتماد فساتين تتّسم بالتقليمات، اختاري الخطوط العمودية، إذ ستجعلكِ تبدين أنحف.
فستان فساتين صيحة الموضة صيحة الربيعAltuzarra
الفساتين بمزيج الأبيض والأسود في موسم ربيع وصيف 2020
تمتّعي بلوك ذي أسلوب قوي، واعتمدي فساتين تتّسم بمزيج اللون الاسود مع اللون الأبيض.
تدرّجان أساسين يناسبان جميع النساء مهما اختلفت أذواقهن وأساليبهن. من الممكن أن تنسقي جميع التدرّجات مع هذا المزيج،
من الألوان القوية إلى تلك الهادئة. اعتمدي هذا المزيج مع فساتين السهرة تماماً كما في الإطلالة التي قدّمتها دار Balmain أو في أسلوب كاجوال تماماً مثل اللوك الذي قدّمته دار Stella McCartney
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
تألقي بإطلالات صيفية مرحلة باللون "المرجاني" في رمضان
أحدث موضة فساتين واسعة للمحجبات لإطلالة راقية وناعمة
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز موديلات فساتين رائجة في موسم ربيع وصيف 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.