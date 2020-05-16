أبرز موديلات فساتين رائجة في موسم ربيع وصيف 2020

تبقى الفساتين من التصاميم التي لا تغيب عن ساحة الموضة،

إذ أنها قطعة أساسية في خزانة كل مرأة تعشق الأنوثة والراحة. تنوّعت موديلات فساتين موسم ربيع وصيف 2020 وبرزت بأشكال متعددة تتناسب مع إطلالاتكِ المختلفة.

من فساتين صوفية إلى فساتين باللون الأسود والأبيض وفساتين بقصة الطبقات،

لا بد لكِ من إمتلاك فستان على الأقل من هذه التصاميم لتمنحي إطلالتكِ نكهة خاصة لا مثيل لها. سنعرض لكِ أبرز موديلات فساتين رائجة لموسم ربيع وصيف 2020.

الفساتين ذات التقليمات في موسم ربيع وصيف 2020

رافقت نقشة الخطوط الأفقية فساتين موسم ربيع وصيف 2020. زيّنت تارةً الفساتين الصوفية وتارةً فساتين الجيرسي.

لا تترددي في اعتماد هذا الموديل من الفساتين الميدي أو الطويلة في مختلف لوكاتكِ وتمتّعي بإطلالة عصرية وشبابية في الوقت عينه.

إذا كنتِ صاحبة جسم على شكل تفاحة، فننصحكِ بالإبتعاد عن هذا الشكل من الفساتين،

إذ أن هذه الطبعة ليست الأنسب لكِ. في حال أردت اعتماد فساتين تتّسم بالتقليمات، اختاري الخطوط العمودية، إذ ستجعلكِ تبدين أنحف.

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فستان فساتين صيحة الموضة صيحة الربيعAltuzarra

الفساتين بمزيج الأبيض والأسود في موسم ربيع وصيف 2020

تمتّعي بلوك ذي أسلوب قوي، واعتمدي فساتين تتّسم بمزيج اللون الاسود مع اللون الأبيض.

تدرّجان أساسين يناسبان جميع النساء مهما اختلفت أذواقهن وأساليبهن. من الممكن أن تنسقي جميع التدرّجات مع هذا المزيج،

من الألوان القوية إلى تلك الهادئة. اعتمدي هذا المزيج مع فساتين السهرة تماماً كما في الإطلالة التي قدّمتها دار Balmain أو في أسلوب كاجوال تماماً مثل اللوك الذي قدّمته دار Stella McCartney

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