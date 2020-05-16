شوبارد تقدّم أجمل موديلات الساعات العصرية

اجمل موديلات الساعات العصرية ستقدّمها علامة شوبارد في معرض بازل المقبل، منها ساعات Happy Sport وساعات Mille Miglia.

أبصرت ساعة (Happy Sport) النور قبل 25 عاماً لتكون أكثر من مجرد رمز بما تجسده من رؤية واضحة ومحددة لمفاهيم الحداثة والاستقلالية وحرية الحركة.

واليوم تثري ساعة (Happy Sport) مجموعة خصالها المتعددة بحركة ذاتية التعبئة تم تطويرها خصيصاً لهذه الساعة ضمن ورشات مصنع شوبارد (Chopard Manufacture)

، كما تضفي عليها لمسة نفيسة ومرهفة بواسطة مينائها المصنوع من صدف اللؤلؤ بتدرجات متعددة من ألوان الباستيل الناعمة.

لتتجلى في نهاية المطاف كقوة تقنية خالصة يكسوها الضوء بحلته البهيّة.

أما في مجموعة ساعات Mille Mighlia، فقد تراوحت الألوان المخصصة لمختلف البلدان المتنافسة في عالم سياق السيارات ما بين اللون الأحمر

(Rosso Corsa) والفضي (Speed Silver) والأخضر (British Racing Green) والأزرق (Vintage Blue) والأصفر (Speed Yellow). وللاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين للشراكة التي تجمع بين دار شوبارد العريقة وسباق ميلي ميليا الأسطوري،

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تقدم دار شوبارد مجموعة (Mille Miglia Racing Colours) الجديدة التي تضم خمس ساعات بألوان سباق ميلي ميليا المميزة.

تجسد هذه المجموعة إعادة إصدار لإحدى مجموعات شوبارد التاريخية التي تتميز بموانئها الفريدة والمخصصة للمتسابقين وعشاق جمع الساعات.

وتشيد بعصر سباقات السيارات في ذروته،

كما تشيد بسباق ميلي ميليا الحصري الذي يشار إليه على نطاق واسع بأنه "السباق الأكثر جمالاً في العالم".

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