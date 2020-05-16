اجمل موديلات الساعات باللون الأبيض

ضمّت مجموعات ساعات هذا الموسم والتي حملت توقيع أهم دور الساعات العالمية،

موديلات جديدة ومميّزة اتّسمت بلونها الأبض الناصع. بعضها جاء مصنوعاً من الذهب الأصفر أو الأبيض،

فيما صُنعت موديلات أخرى من الفولاذ الصلب. ولكن ما جمعها هو نقاء الأبيض وحيويته،

حيث أُرفقت بأحزامة إما من جلد التمساح أو من الجلد المطاط باللون الأبيض، ما جعلها تبدو أكثر شباباً وانتعاشاً.

اختاري ساعتك في هذا الموسم باللون الأبيض، وزيّني معصمك بها خاصة عندما تختارين إطلالة نهارية كاجوال.

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كما بإمكانك أن تختاري ساعة بيضاء مرصّعة بالماس لفترات المساء والمناسبات الهامة.

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