القاهره-لايف ستايل لإطلالة مفعمة بالحركة والحيوية، اختاري فساتين بأسلوب الطبقات. تصاميم برزت على منصات عروض موسم ربيع وصيف 2020 وأتت تارةً على شكل كشاكش كبيرة، وتارةً على شكل كشاكش صغيرة. اعتمدي الفستان المرفق بهذه الأخيرة في اللوكات الكاجوال ونسّقيه مع بوتس أو صندال مينيمالي. أمّا لإطلالات ملفتة وجذابة، فاختاري التفاصيل الكبيرة والملوّنة تماماً كما في الإطلالة التي قدّمتها دار Roksanda. إضافة إلى ذلك، للوك أنثوي، استوحي من لوك Chanel. Advertisements قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : فساتين باللون الأسود من وحي النجمات.. من بدت أكثر رشاقة؟ فساتين خطوبة مفتوحة على الساق

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفساتين بأسلوب الطبقات في موسم ربيع وصيف 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.