انتبهي من خطر إنتهاء صلاحية مستحضرات التجميل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 مايو 2020 03:47 مساءً - لـ مستحضرات التجميل تاريخ صلاحيّة محدّد مثلها مثل معلبات الطعام، لذلك يجب من وقت إلى آخر تنظيف علبة المكياج، لأنها وإذا انتهت مدة صلاحيّة إحدى المستحضرات واستعملتها قد تعرضين بشرتك للأذى والحساسيّة.

الكريمات

مدة انتهاء الكريمات

إن مستحضرات التجميل السائلة مثل كريمات الوجه والجسم، وكريمات الأساس، يمكنك الإحتفاظ بها لوقت طويل نسبياً، ففي الأغلب تجدين اشارة صغيرة مثلاً 12M، وهذه تعني أنه بامكانك استعمال هذا المستحضر خلال 12 شهراً، لكن بشكل عام ينصح الإختصاصيون باستبدال المستحضرات هذه كل 6 أشهر، كذلك يجب التخلي عنها في حال لاحظت أي تكتل، الأمر نفسه في حال تغيّر رائحتها.

مثلاً كريم الترطيب يمكن الاحتفاظ به لمدة سنة تقريباً، لأن الاستعمال اليومي يقلِّل من فاعليته. ولاستخدامه، استعيني بالملعقة الخاصة به لأن أصابعك تخفض من مدة صلاحيته إلى النصف ويفقد فعاليته المرجوة بسبب الميكروبات التي قد تنمو بداخله.

الحليب المنظّف والتونيك: يمكن استخدامهما لمدة سنة واحدة، شرط أن يكونا بعيدان عن الحرارة وفي الثلاجة.

كريم حول العينين: احتفظي به في الثلاجة لمدة سنة واحدة فالبرودة ليست فقط مهمة لحفظ الكريم إنما لمضاعفة مفعوله ومحاربة الإحتقان.

الأقنعة: لا تستعملها مهما كان نوعها بعد مرور سنة على فتحها، وأبعديها عن كل مصدر للضوء أو للحرارة.

ومن المهم قبل وضع أي لكريم، أن تغسلي يديك جيداً وتنظّفي وجهك بإسفنجة نظيفة، تغسل وتجفَّف بعد كل استعمال.

ملمّع / أحمر الشفاه

احمي شفاهك

إذا اسخدمت أحمر الشفاه بعناية، يمكنه أن يدوم لمدة سنتين، وقد يتمدد موعد انتهاء صلاحيّته إذا احتفظت به في الثلاجة، الأمر نفسه بالنسبة لملمّع الشفاه.

لهذا ننصحك بمسح أحمر الشفاه بمنديل أو بمحرمة ورقية بعد كل استعمال، وحاولي استخدام الفرشاة لأخذ الكمية المطلوبة، ثم نظفيها وضعيها داخل علبة خاصة لحمايتها من الميكروبات.

أما أقلام تحديد الشفاه فيمكنك الإحتفاظ بها من سنة إلى سنتين إذا قمت ببريها بانتظام، وبهذه الطريقة تنظفين الأقلام، تنطبق هذه القاعدة أيضاً على أقلام الحواجب، والعيون.

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ظلال العيون والبودرة

ظلال العيون

إن مدة استعمال ظلال العيون وبودرة الوجه تتراوح بين سنة وسنتين، لكن عليك مراقبة هذه المستحضرات من حين تغيّر لونها أو رائحتها، من هنا يفضّل استبدالها قبل هذه المدّة، بالنسبة للبودرة استعمليها متى شئت شرط أن تغسلي الإسفنجة كل فترة لتنظيفها من الغبار والتلوُّث.



طلاء الأظافر

مدة صلاحية طلاء الأظافر

في حال كانت الزجاجة مقفلة، فإن طلاء الأظافر يدوم مدة ثلاث سنوات، لكن بعد الفتح قد يصلح لمدة عام واحد، شرط أن تضعيه في مكان بارد وتحكمي إقفاله وتنظفي الغطاء الخارجي من الطلاء المتراكم.

الماسكرا

طرق كشف صلاحية الماسكرا

هل تعلمين أن الماسكرا لا تدوم فعاليتها أكثر من ثلاثة أشهر؟ وبعد هذه المدة يزداد خطر تعرض عينيك للأذى، لأن البكتيريا تتمركز في فرشاة الماسكرا. ملاحظة: تجنبي إخراجها من الأنبوب وإدخالها كثيراً، ويفضل إخراجها بطريقة دائرية تمنع دخول الهواء.

مستحضرات الصيف



لا تتركي المستحضرات الخاصة بالبرونزاج والواقية من الشمس من سنة إلى أخرى، بل تخلّصي منها بعد كل موسم لأن أشعة الشمس تفسدها. لذلك ضعيها دائماً في الثلاجة، أما خلال وجودك على البحر فلفيها بمنشفة وضعيها في حقيبة خاصة تحت المظلة.

العطور

للعطور مدة صلاحية

أبعديها دائماً عن الضوء والحرارة فتخدمك حوالي السنة تقريباً، لذلك ضعيها دائماً في مكان بارد، كالبرّاد أو الثلاجة، وتأكدي من إقفالها جيّداً. وإذا أردت أن تعرفي ما إذا كانت صالحة أم لا، لا تعتمدي فقط على شمّها بل أيضاً يتغيّر لونها ، لأن بعضها يفسد من دون رائحة إذا دخلت إليه أجسام غريبة، وهذا يمكن أن يسبّب حساسية في أماكن مختلفة من الجسم.

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