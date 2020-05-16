أجمل فساتين نانسي عجرم في عيد ميلادها الـ 37

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 مايو 2020 03:47 مساءً - من المعروف عن نانسي عجرم خياراتها الناعمة في الموضة، وإطلالاتها المرهفة والمفعمة بالأنوثة، حيث أنها دائماً ما تحاول اختيار تصاميم الأزياء المميزة المناسبة لشخصيتها، إن كان في المشاوير اليومية الكاجوال أو في المناسبات الرسمية. ولهذا فقد أصبحت مثالا يحتذى في الأناقة ومصدرا للوحي بالنسبة للكثيرات من النساء في الوطن العربي. واليوم اخترنا لك، بمناسبة عيد ميلادها الـ 37، أجمل موديلات فساتين سهرة تألقت بها نانسي عجرم عبر السنوات.



فستان سهرة ناعم باللون الأسود اختارته نانسي عجرم:

تألقت نانسي عجرم في فستان أسود من ايلي صعب





موديلات فساتين السهرة الناعمة تليق كثيراً بـ نانسي عجرم وبقوامها الرشيق، مثل هذه الإطلالة التي اختارت فيها فستان ماكسي من ديور Dior باللون الأسود وقماشه مطرز برسومات مصنوعة من خيوط ذهبية، له قصة الكورسيه من الأعلى ومحدد الخصر بحزام رفيع وتنورته كلوش ومنسدلة. وقد اختارت معه بعض الأكسسوارات الناعمة، التي أضافت من خلالها لمسات من العصرية.

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نانسي عجرم في فستان باللون الأبيض السكري:

اطلالة جريئة من رامي العلي اختارتها نانسي عجر



إطلالة رائعة تألقت بها نانسي عجرم في إحدى المناسبات، حيث اختارت فستان سهرة مميزا باللون الأبيض السكري من رامي العلي Rami Al Ali جمع تصميمه بين الأنوثة والعصرية. ياقته مفتوحة على شكل حرف V من دون أكمام ومحدد الخصر، وتنورته منسدلة. وقد زينت اللوك بمجوهرات ماسية ناعمة، أضافت بها لمسات من الفخامة على اللوك.

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نانسي عجرم في فستان أحمر ناعم:

اعتمدت نانسي عجرم فستان اوف شولدرز بتصميم ناعم



تميل نانسي عجرم أحياناً إلى اعتماد الدرجات اللونية الحيوية التي تناسبها كثيراً، مع المحافظة على نعومة الإطلالة، مثل هذه اللوك الذي تألقت به في فستان كانت قد اختارته من تصميم جورج حبيقة Georges Hobeika باللون الأحمر الحيوي وبقصة الاوف شولدرز المفعمة بالأنوثة، وكانت قد زينته بمجوهرات ذهبية مميزة.

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إطلالة عصرية في فستان براق من ايلي صعب تألقت بها نانسي عجرم:

نانسي عجرم في فستان من الترتر البراق بقصة الكتف الواحد



كثيراً ما تختار نانسي عجرم إطلالاتها من دار ايلي صعب Elie Saab وهذا اللوك الذي اختارته في عام 2017 كان من الإطلالات المميزة حيث تألقت في فستان باللون الأزرق من الترتر البراق بقصة الكتف الواحد، قصته ضيقة وله فتحة على الساق. وقد نسقت معه صندل كعب عال باللون الفضي ومجوهرات ماسية ناعمة.



شاهدي بالصور أجمل إطلالات نانسي عجرم التي تألقت بها في فساتين السهرة المميزة عبر السنوات، بمناسبة عيد ميلادها الـ 37 الذي يصادف اليوم.

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