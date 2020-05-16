بيجامات من وحي الفاشينيستا إسراء عثمان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 مايو 2020 03:47 مساءً - تأنقت الفاشينيستا إسراء عثمان بعدة إطلالات بالبيجامات بتنسيقات أنيقة ومريحة، لذا جمعنا لمتابعاتها عدة خيارات للبيجامات المنزلية من وحيها، فأيُّها الأكثر أناقة؟



القطع السوداء لمظهر أكثر رشاقة

البيجاما السوداء لإطلالة رشيقة



تعد القطع السوداء الأكثر ارتداءً وملاءمة لمختلف الإطلالات، لا سيما في المنزل، حيث يسهل تنسيقها مع أكثر من قطعة، إضافةً لأنها تتميز بإخفاء عيوب الجسم، ونستعرض لك قطعًا سوداء من وحي إسراء عثمان، أبرزها بنطال وبلوزة يكسوهما اللون الأسود من علامة أديداس، وبنطال أسود مع معطف أحمر قطني، ولإطلالة مناسبة لفصل الشتاء اختارت إسراء بلوزة سوداء مع معطف رمادي وبنطال أحمر مزين بالأبيض، كما نسقت بنطالاً أسود مع معطف وبلوزة باللون الرمادي.

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إطلالات البيجامات بألوان زاهية

بيجاما ملونة



لإطلالات مريحة مناسبة للمحجبات ارتدت إسراء بلوزة صفراء مع بنطال ومعطف زهريين، وظهرت ببلوفر كحلي مع بنطال رمادي ومعطف أحمر، وارتدت بنطالاً ومعطفًا رمادييّن مع بلوزة بيضاء، وتأنقت ببنطال رمادي من الجينز الناعم مع بلوفر رمادي بسيط

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