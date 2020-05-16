خاص بالممتلئات.. فساتين واسعة ومريحة لصيف 2020 من أشهر الدور العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 مايو 2020 03:47 مساءً - منذ فترة ونحن نلاحظ تخصيص أشهر الدور العالمية الكثير من تصاميمها للممتلئات بالأخص الفساتين الواسعة والمريحة.. فأضحينا نرى عارضات ممتلئات على منصات العروض خلال أسابيع الموضة العالمية، ذلك لأنه يليق بالممتلئة أن ترتدي الأزياء تبعاً لآخر صيحات الموضة أيضاً.

فستان واسع من بادغلي ميشكا Badgley Mischka



ولصيف 2020، طغت على منصات العروض الفساتين الواسعة التي تليق بالممتلئات وهي من توقيع أشهر الدور العالمية؛ فرأيناها بتصاميم وقصات متنوعة، بالإضافة إلى خامات وألوان متنوعة تناسب مختلف الأذواق.. فجاء منها ما هو كاجوال مناسب للإطلالات النهارية ومنها ما يليق بالإطلالة المسائية واللوك الراقي الليلي.

تدعوك «الخليج 365» اليوم إلى إلقاء نظرة على أجمل تصاميم الفساتين الواسعة والمريحة التي ستبدو مميزة على الممتلئات وتخفي عيوبهن اللواتي يردن إخفاءها. فتابعي معنا وانتقي منها ما يعجبك!

فساتين واسعة تليق بالممتلئات لصيف 2020 من أشهر الدور العالمية

فساتين واسعة كاجوال للممتلئات لصيف 2020 من أشهر الدور العالمية

فستان واسع كاجوال من فانتينو Valentino



تعتبر الفساتين الواسعة الكاجوال من أبرز التصاميم المريحة للمرأة في موسم الصيف.. فهي تفضلها على مختلف الأزياء الأخرى لما يقدمه لها المصممون العالميون من ابتكارات وألوان ترقص الألباب.

وتعشق الممتلئات الفساتين الواسعة الكاجوال، أولاً لأنها تجعلهن يتحركن براحة تامة، بالأخص إذا كانت تلك التصاميم بخامات ناعمة صيفية، وثانياً لأنها تخفي عيوب أجسامهنّ وتزيد من ثقتهن بالإطلالة.

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أكثر ما لفتنا من منصات العروض هو فستان واسع كاجوال مناسب لأوقات النهار، مصمم من قماش بالطبعات من علامة بادغلي ميشكا Badgley Mischka. نسقيه مع صندل بدون كعب وحقيبة من القش لإطلالة صيفية بامتياز.

ومن دار روشا Rochas لفتنا فستان واسع كاجوال باللون الأحمر مناسب لذوات الأرداف الممتلئة. نسقيه مع إكسسوارات باللون الذهبي. أما فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham فقد قدمت ضمن مجموعتها لصيف 2020 فستاناً واسعاً كاجوال مناسباً للممتلئات اللواتي يردن إخفاء البطن الممتلئ من خلال تصميمه بالكشاكش على الخصر.

فساتين سهرة واسعة للممتلئات لصيف 2020 من أشهر الدور العالمية

فستان سهرة واسع من روشا Rochas



ولسهرات صيف 2020 المنعشة، سوف تجد الممتلئات خيارات شتى من مجموعات فساتين السهرة الواسعة الموقعة من أشهر الدور العالمية. وقد جاء منها التصاميم التي تخفي البطن وأخرى مناسبة للقوام الكمثري وغيرها الكثير.

لإطلالة مسائية صيفية بامتياز، اختاري فستاناً واسعاً بقماش الأورغانزا الفاخر وألوان الباستيل المفعمة بالنعومة وياقة عالية من بادغلي ميشكا Badgley Mischka.

ومن فالنتينو Valentino أعجبنا تصميم بالترتر الراقي لفستان سهرة واسع مناسب جداً للممتلئات اللواتي يبحثن عن إخفاء عيوب أجسامهن.