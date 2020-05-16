استوحي قفاطين رمضان والعيد من رؤى الصبان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 مايو 2020 03:47 مساءً - تميزت الإعلامية رؤى الصبان بعدة إطلالات مناسبة لشهر رمضان المبارك ولفترة العيد، وكان من أبرز إطلالاتها خيارات القفاطين المغربية بالتصميمات العصرية، فإليكِ أبرز تنسيقاتها للقفطان.



قفاطين أنيقة ومريحة لرمضان

قطافين رؤى الصبان



اعتمدت رؤى العديد من القفاطين بتصميمات مريحة مناسبة لشهر رمضان، من أبرزها قفطان أحمر مصمم بأكمام شفافة ومفتوحة، وآخر أصفر مصمم بأكمام عصرية، وتزينت بقفطان أبيض مزين بالذهبي في المنتصف ومصمم بأكمام شفافة ذات طبعات وحزام أبيض للخصر، وتأنقت بقفطان أصفر مصمم بأكمام عصرية ومزين بالفصوص من المنتصف، وتجملت بآخر برتقالي مزين بخيوط.

تابعي المزيد:عبايات ملونة من انستقرام الفاشينيستا لكشخة رمضان 2020



قفاطين مميزة مناسبة لاحتفالات العيد

قطافين رؤى الصبان



تأنقت الصبان بالعديد من القفاطين المناسبة لكشخة العيد، منها قفطان زهري مزين بالأزرق والسكري، وقفطان عنابي مزين بالبيج والزهري، وارتدت قفطانًا فضيًّا مليئًا بالفصوص، وظهرت بقفطان سكَّري مزين بتطريزات سكَّرية.