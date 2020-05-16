- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 مايو 2020 03:47 مساءً - سيطرت موضة الحقائب الفخمة على أسابيع الموضة وطرحت دور الأزياء العالمية باقة منوعة منها.
لذلك لن تكتمل إطلالاتك الأنيقة إلا بالحقائب الفخمة، ولذلك جمعنا لكِ أجمل موديلات حقائب رمضانية براقة للمناسبات والسهرات.
تابعي المزيد:حقائب جيمي شو Jimmy Choo
قدمت ماركة جيمي شو حقائب فخمة باللون الذهبي والفضي ومغطاة بالغليتر البرّاق، وهي بحجم صغير ويتم حملها باليد.
تميزت حقائب جيمي شو بالتنوع لتناسب مختلف الأذواق، وتليق مع كافة ألوان الأزياء.
وأعجبتنا الحقيبة المزينة بقفل الفيونكة للمسة أنثوية ناعمة.
كما قدمت الماركة حقيبة كلتش ذهبية مرصعة بالكريستال البرّاق وبقفل حبّة اللؤلؤ الكبيرة للمسة رومانسية حالمة.
تابعي المزيد:موديلات حقائب القش موضة صيف 2020
حقائب أوسكار دى لارنتا Oscar de la Renta
أيضًا قدمت ماركة اوسكار دى لارنتا حقائب برّاقة تناسب المرأة في رمضان.أحببنا الحقيبة السوداء المرصعة بفصوص برّاقة، والتي تناسب العبايات الفخمة.
كما قدمت الماركة حقيبة الكُرة البرّاقة والمزينة بشراشيب طويلة من أسفل لإطلالة عصرية مواكبة للموضة.
وقدمت الماركة حقيبة أخرى بصيحة الشراشيب الطويلة باللون الذهبي، والتي تجمع بين الفخامة والعصرية.
حقيبة روغر فيفر Roger Viver
تتسم حقائب روغر فيفر بالفخامة والرقي، وقد اخترنا لكِ حقيبة جذابة باللون الأسود وبقماش المخمل الفاخر، وزاد سحر الحقيبة بفصوص الكريستال البرّاقة التي تزينها من الأمام.
شاهدي أجمل موديلات حقائب رمضانية براقة لتختاري منها تصميم جذاب يناسب ذوقك ويكمل أناقتك في المساء.
تابعي المزيد:موديلات حقائب القش موضة صيف 2020
كانت هذه تفاصيل خبر حقائب براقة من توقيع أشهر الماركات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.