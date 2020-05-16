حقائب براقة من توقيع أشهر الماركات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 مايو 2020 03:47 مساءً - سيطرت موضة الحقائب الفخمة على أسابيع الموضة وطرحت دور الأزياء العالمية باقة منوعة منها.



لذلك لن تكتمل إطلالاتك الأنيقة إلا بالحقائب الفخمة، ولذلك جمعنا لكِ أجمل موديلات حقائب رمضانية براقة للمناسبات والسهرات.





تابعي المزيد:حقائب جيمي شو Jimmy Choo

Jimmy Choo



قدمت ماركة جيمي شو حقائب فخمة باللون الذهبي والفضي ومغطاة بالغليتر البرّاق، وهي بحجم صغير ويتم حملها باليد.



تميزت حقائب جيمي شو بالتنوع لتناسب مختلف الأذواق، وتليق مع كافة ألوان الأزياء.



وأعجبتنا الحقيبة المزينة بقفل الفيونكة للمسة أنثوية ناعمة.



كما قدمت الماركة حقيبة كلتش ذهبية مرصعة بالكريستال البرّاق وبقفل حبّة اللؤلؤ الكبيرة للمسة رومانسية حالمة.

تابعي المزيد:موديلات حقائب القش موضة صيف 2020

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حقائب أوسكار دى لارنتا Oscar de la Renta





Oscar De La Renta





أيضًا قدمت ماركة اوسكار دى لارنتا حقائب برّاقة تناسب المرأة في رمضان.أحببنا الحقيبة السوداء المرصعة بفصوص برّاقة، والتي تناسب العبايات الفخمة.





كما قدمت الماركة حقيبة الكُرة البرّاقة والمزينة بشراشيب طويلة من أسفل لإطلالة عصرية مواكبة للموضة.



وقدمت الماركة حقيبة أخرى بصيحة الشراشيب الطويلة باللون الذهبي، والتي تجمع بين الفخامة والعصرية.









حقيبة روغر فيفر Roger Viver

Roger-Vivier



تتسم حقائب روغر فيفر بالفخامة والرقي، وقد اخترنا لكِ حقيبة جذابة باللون الأسود وبقماش المخمل الفاخر، وزاد سحر الحقيبة بفصوص الكريستال البرّاقة التي تزينها من الأمام.



شاهدي أجمل موديلات حقائب رمضانية براقة لتختاري منها تصميم جذاب يناسب ذوقك ويكمل أناقتك في المساء.

تابعي المزيد:موديلات حقائب القش موضة صيف 2020