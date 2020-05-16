عبايات إماراتية ملونة..اختاري منها لإطلالة العيد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 مايو 2020 03:47 مساءً - هل اخترتِ إطلالتك لعيد الفطر؟ اختاري من بين خطوط موضة العام 2020، للعباية الإماراتية الملونة، وفقًا للألوان والقصات الرائجة في العام الحالي.

درجات ألوان العاج والباستيل، مع القصات الهندسية الواسعة، يحددان موضة عبايات 2020 الصيفية الملونة، تعرفي على أبرز إطلالات العبايات الإماراتية الملونة؛ لتختاري إطلالة العيد.



المربعات بأكثر من لون:

موضة المربعات



تصميمات هذا العام ناعمة وقليلة الخرز، وتعتمد في زينتها على الخطوط من لون مختلف عن سائر العباية، مثل مربع باللون الأزرق، يعطي روحًا لعباية بلون الكاكاو الهادئ، أو مستطيل أبيض يقسم العباية السوداء بالطول، ويعطي وهمًا بالرفع.

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الأكمام المنفوخة:

أكمام منفوخة



لاتزال الأكمام الواسعة موضة منذ العام الماضي، لكن يضاف إليها الأكمام المنفوخة، والتي تغلق بأسورة ضيقة، ترينها في العبايات والبلوزات والفساتين، تسيطر على موضة صيف 2020.



الحزام القماشي:

الحزام



لايزال الحزام القماشي وإطلالة الروب مستمريْن للسنة الثالثة على التوالي، خاصة الرباط الثابت في مجرى داخل العباية، وشدّه الذي يصنع كشكشاتٍ، والحزام العريض يدوي الربط، وتتميز هذه الموديلات في قسم الجسم.

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النقوش الذهبية:

النقوش الذهبية



النقوش الذهبية على خلفية داكنة واحدة من أرقى الفنون العربية، والتي لها روح خاصة بها، ولها أناقة ورقي مميزان، وهي مثالية لإطلالة عيد فاخرة وللمناسبات والسهرات.



الكرانيش:



وحدات صغيرة من الكرانيش، مكثفة في خطوط وراء بعضها، تعطي حجمًا وهيبة للعباية، وتشغلها بدون إضافة خرز أو ألوان أو أي قطع معدنية، مما يعطي العباية نقشة ولكن بنعومة.



نصائح لاختيار عباية مناسبة لنوع جسمك:



• اختاري عباية مكونة من قطعتين بقفطان، إن كنتِ من ذوات الجسد الممتلئ.

• لتظهري أطول؛ اختاري عباية بلون واحد فقط، بدون أي نقشات بالعرض أو من الأسفل.

• اختاري عباية بحزام أو مقسومة من المنتصف؛ لتعطي انحناءات للجسم.

• العبايات القصيرة المرتفعة عن الأرض تُظهرك أقصر وتعطي وهمًا بصغر السن.



نصائح لتنسيق العباية:



• اختاري خامات القطن والكتان؛ لترتديها مع الكوتشي وعليها حقائب الخصر الجديدة؛ لتمزجي بين العباية والمظهر العصري.

• استعملي الأحذية الشفافة تمامًا موضة 2020، على عباية العيد.

• استعملي حجابًا باللون الكشمير أو العاجي بدرجاته الجديدة الرائجة أو الأبيض؛ ليناسب أي لون عباية.

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