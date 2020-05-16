الرياضة في زمن الكورونا.. كوريا الجنوبية تفتتح دوري البيسبول بجمهور وهمي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد تأخير دام أسابيع، افتتحت كوريا الجنوبية موسم البيسبول الجديد اليوم الثلاثاء، بحضور حشد من جماهير وهمية مصنوعة من الورق المقوى، بسبب الواقع الجديد الذي فرضته إجراءات التباعد الاجتماعي خشية تفشي فيروس كورونا. وفقا لصحيفة ديلي ميل

في استاد مدينة إنشيون الكورية، صنع مسئولي فريق “أس كي ويفرنس” أثناء استضافتهم لأولى المباريات مع فريق “هانوا إيجلز”، محاكاة صناعية من صور ورقية لعشرات الجماهير التي ارتدت كمامات وكانت تغطي المقاعد، وكأنهم مشجعين حقيقيين.

ويعد مسابقة كرة البيسبول الكورية الجنوبية واحدة من المسابقات الرياضية المهنية الكبرى في العالم، الذي غامر اتحاده بالعودة إلى العمل، ولا يزال العالم يعاني من تداعيات ووطأة تلك الجائحة القاتلة.

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وفي غضون ذلك، نشر الاتحاد الكوري، سلسلة من التدابير والإجراءات الاحترازية، من أجل الحفاظ على السلامة في الملاعب، وأمر بفحص جميع اللاعبين والمدربين للكشف عن علامات الحمى قبل دخولهم الملعب.

وأشار تقرير ديلي ميل” أيضاً أن ادارة الاتحاد منعت اللاعبين من ممارسة بعض السلوكيات التي اعتادوا عليها في مثل هذه المواقف، مثل التهاني المتبادلة بين بزملائهم أو توقيع الاتوجرافات.

كما حظرت كذلك على اللاعبين مضغ التبغ لمنع البصق، وألزمتهم بارتداء الكمامات والقفازات. واوجبت على المدربين من الفئة الأولى إلى الثالثة ارتداء أقنعة واقية أثناء المباراة.