الامارات | اختناق 4باحثين عن كنز في كهف يوناني

شكرا لقرائتكم خبر عن اختناق 4باحثين عن كنز في كهف يوناني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي أربعة يونانيين، أثناء بحثهم عن كنز من الذهب في كهف بالقرب من بلدة لوتراكي. وقال عمدة المنطقة، جيورجوس جيونيس لوسائل إعلام يونانية اليوم "كانوا يبحثون عن عملات ذهبية".

وأكدت فرقة الإطفاء والشرطة المحلية أيضا وقوع الحادث بالقرب من البلدة الساحلية الواقعة في خليج كورنث، غرب أثينا.

وأضاف العمدة أن الباحثين الأربعة عن الكنوز- جميعهم من سكان بلدة لوتراكي- تسمموا بسبب انبعاثات العادم المتصاعد من مولد طاقة، كانوا يستخدمونه لإضاءة طريقهم عبر الكهف.

وتنتشر شائعات عن وجود كنز في مناطق وسط اليونان منذ عقود. وتردد أنه في معظم الحالات، تعود تلك الكنوز إلى زمن الحرب العالمية الثانية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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