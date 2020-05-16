تنتظر مولود برج "الميزان" من الجمعة 15 إلى الخميس 21 أيار أمور مهمة

مهنياً: اسبوع مهم جدا قرارات جديدة تتخذ والحدث الاهم انتقال الشمس الى الجوزاء الهوائي الصديق لتلقي مع القمر الجديد يوم الجمعة ومع وجود زحل في الدلو الذي يقدم لك دعما ايضافيا جيد يبدأ ونوعية وقت مهمة ودسمة جدا غنية بالحظوظ شرط الاجتهاد للحصول على مكافأة وتقدير كما ان وجود القمر في الحوت اي الى البيت السادس بيت الركض والعمل والدراسة وترتيب الامور يومي السبت والاحد في بيت العمل يجعلك تحقق تقدماً واضحاً في التعامل مع الآخرين كما ستترك أثراً جيداً في الاذهان نظراً لقدراتك الممتازة على التواصل سيسمح لك باقتحام مجال جديد في العمل سوف تلبيّك سرعة الخاطر ان كل ما تقرّره يتم وكل ما تقوله تفعله وتقدّم نتائج ممتازة. لكن قد يتراجع الحظ يومي الاثنين والثلاثاء مع انتقال القمر الى برج الحمل اي الى البيت السابع بيت الشريك والمزاجية والقلق والضغوط والمواجهات والاعتراضات والامتحانات سؤ تفاهم محاسبة علامات استفهام ايام معقدة ومربكة تجنب خلق العداوات تتحسن الظروف مع وصول القمر الجديد الى برج الثور يومي الاربعاء والخميس ترتاح تفرح تتسلى ويقوى نجمك وشعبيتك ومعنوياتك ويكون بانتظارك فرصة ممتازة كي تحقق نجاح وتفوق وتسعى لتصحيح الاخطاء وتسوية الاوضاع واعادة المياه الى مجراها الطبيعي تتواصل الامور الايجابية مع وصول القمر الجديد الى الجوزاء يوم الجمعة تختفي العواصف وتزيح الهموم ويبدأ الانفراج الكبير تفرح وتأخذ أجوبة سارة.

عاطفياً: وجود الزهرة في الجوزاء الهوائي الصديق يجعلك تمارس جاذبية كبيرة وقد تأسر قلب الشريك وتتفهم مشاكل الاولاد وتستوعب هموم الاحبة وتعيش حماسة عاطفية وعشقاً يتجدد أو يولد، فيشعل القلب والعقل معاً للعازب, تحيطك تأثيرات إيجابية تمنح علاقتك مع الحبيب الإنسجام والسلام. اسبوع مهم جدا تستطيع ان تغيير الكثير بكلمة ببسمة باتصال برسالة اسبوع ممتاز.

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