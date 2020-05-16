تنتظر مولود برج "العقرب" من الجمعة 15 إلى الخميس 21 أيار أمور جيدة

مهنياً: بداية اسبوع جيد واخيرا تختفي معاكسة الشمس من الثور ترتاح وتكتمل الحظوظ وتدق بابك النجاحات والفرص الثمينة تحت تأثير القمر من برج الحوت يومي السبت والاحد في بيت الاولاد الرومنسية الاحتفالات والانجازات والذي يمثل النافذة للطموحاتك ابواب الحظ وفرص كبيرة كي تحقق اهدافك والذي يسمح لك بالعمل على الامور الصعبة ورقة مهمة ملف قضائي لقاء امتحان ان الطوالع الفلكية تسهل عليك حياتك المهنية والشخصية والعامة من اجمل ايام الاسبوع حتى ترتب اعمالك على هذا الاساس يتابع القمر طريقه ليصل الى برج الحمل يومي الاثنين والثلاثاء فتنشط الحركة الفلكية وتكون المعنويات مرتفعة جداً تحصل على ارباح غير متوقعة وقد تصلك مساعدة ، كما تستغل الفرصة لتظهر شجاعتك وقدرتك على قيادة فريق ما، ولا بدّ أن تفرح ضمن المجموعة لأنك ستتميز كقائد ماهر وجريء تتبدل المواقع الفلكية ضدك وتكثر الضغوط مع وصول القمر الجديد الى الثور المواجه لبرجك يومي الاربعاء والخميس فتكثر الضغوطات وتتفاجأ في صعوبة المواقف المحرجة والطاقة الجارفة والعدائية التي تزعج الاخرين خاصة كلامك الجارج وملاحظاتك القاسية كن حذرا جدا وخفف من انتقاداتك فالاحوال الفلكية طارئة صعبة ضاغطة ومتنوعة.تنتهي العواصف مع انتقال القمر الجديد الى الجوزاء لينضم الى الشمس والزهرة المتراجع وعطارد تبتعد الغيوم الرمادية تساعدك التأثيرات الفلكية لكي تستعيد الثقة بالنفس وتسيطر من جديد على مجرى الاحداث يبقى على مواليد العشرية الاولى الانتباه من تأثيرات زحل من الدلو واورانوس من الثور.

عاطفياً: لا يزال كوكب الحب الزهرة يسكن برج الجوزاء ما يعني انك ستجد في الشريك دعماً وتعاطفاً لا سّيما إذا كانت العلاقة متينة وقديمة وقد يساعدك في ايجاد حلّ لأزمة معيّنة تتعلق باحد الاولاد او لاحبة للعازب, سيكون الحبيب الصديق المخلص الذي سيبرهن لك عن حبّه ونواياه الحسنة

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