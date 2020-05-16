تنتظر مولود برج "العذراء" من الجمعة 15 إلى الخميس 21 أيار أحداث متغيرة

مهنياً: لا تزال تاثيرات الشمس من برج الثور الترابي الصديق داعمة لتطلعاتك وآمالك بالاضافة الى المشتري المتنقل في الجدي الذي يقدم لك فرصا كبيرا للربح والنجاح لكن سوف تعيش بداية اسبوع مزعجة ومتطلبة تحت تأثير القمر من برج الحوت يومي السبت والاحد موقع غير مناس يتحداك حاول ان تكون لبقا في ملاحظاتك وخفف من التوتر والعصبية والسرعة ولا تضخم الامور حاول ان تتعامل مع المستجدات بانفتاح وعقلانية لكن سوف تعوض عن الوقت الضائع وتشعر بقوتك يومي الاثنين والثلاثاء مع وصول القمر الى برج الحمل الى البيت الثامن بيت المعاملات الادارية والاستشفائية والمالية يدعمك كي تاخذ خطوة الى الامام وترد الامور الى مجراها الطبيعي يتابع الحظ دورته وتنقلب المعطيات لصالحك مع انتقال القمر الجديد يومي الاربعاء والخميس الى برج الثور الصديق ترتفع المعنويات ونسبة الحظوظ فتسير الامور بشكل رائع حضر نفسك للتغيرات الكبيرة للسفر او اطلاق مشروع كبير فات محظوظ جدا تابع امورك بدقة كي تحقق رغبات كثيرة واحلام كبيرة تتبدل المعطيات مع انتقال القمر الجديد لينضم الى الشمس وعطارد في موقع يستفزك من الجوزاء يوم الجمعة تعود الامور لتتعقد فانت تحت الاضواء في مواجهة المسؤوليات الكبيرة والثقيلة والسلبية معاكسات كثيرة بانتظارك يوم يحمل هموم حاول ان توظف الطاقة الجارفة بطريقة لبقة دبلوماسية حاذر من اثارة المواضيع والملفات الحساسة.يبقى على مواليد العشرية الاولى الابتعاد عن الحوادث التي يسببها كوكب المريخ من برج الحوت.

عاطفيّاً: تشتد أزمات الغيرة والتملك تحت تاثير الزهرة المتراجع في الجوزاء المواجه لبرجك ما يجعلك حبيباً متملكاً تثير استياء الحبيب وانزعاجه. وربما تعني انقلاباً وضغوطاً وقراراً بالقطيعة أو الفراق. كذلك تشهد هذه الفترة انفعالات كثيرة، ومخاوف وهواجس، وخشية الوقوع في الوحدة أحياناً.للعازب, قد تتداخل الأسباب العاطفية بالأوضاع المالية، وربما تجد نفسك أمام استحقاقا لا بد منه .

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