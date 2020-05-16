تنتظر مولود برج "الأسد" من الجمعة 15 إلى الخميس 21 أيار أحداث مميزة

مهنيا: الجو العام ممتاز تغيير في وجهة الشغل او الدراسة ترتاح من ضغوطات الشمس من الثور التي تنتقل الى برج الجوزاء الى بيت الاحلام والمشاريع والانجازات التي تفتح امامك الكثير من الابواب والكثير من الفرص تتابع الاجواء الايجابية مع وجود القمر في الحوت يومي السبت والاحد ايام جيدة تساعدك وتجعلك تتلقى علامات الإعجاب والتهنئة، وعروضاً لشغل منصب جديد، من المحتمل أيضاً أن تعرف ترقية تعزز أوضاعك المالية تتابع الحظوظ مع وصول القمر الى الحمل الناري للصديق يومي الاثنين والثلاثاء الذي يدعم خطواتك ويساعدك على ترميم وتصليح ما تهدم ويعطيك طاقة قوية من الحظ كي تتخطى العقبات وتضع كل ثقلك كي تاخذ نتيجة يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال القمر الجديد الى برج الثور يومي الاربعاء والخميس فتكون الفترة الاصعب بحيث تدخل في معمعة او دوامة من القلق والضغوط والمسؤوليات والواجبات الثقيلة ايام دقيقة تطلب منك العمل وراء الكواليس وان تكون منطقيا وموضوعيا وان تعمل حسب الاصول ان سمعتك على المحك انتبه وكن منطقي بكلامك وتصرفاتك في هذه المرحلة المليئة بالمستجدات وعمليات التأجيل والعرقلة تتبدل التاثيرات الفلكية مع انتقال القمر الجديد يوم الجمعة الى برج الجوزاء الى بيت الدعم والاصدقاء فتدخل في مرحلة من النجاحات والتقدم لينضم الى الكواكب مجتمعة ما يعني نوع من انفتاح على افكار مختلفة وتعاطي بعقلانية مع الامور اسبوع موفق للجميع.

عاطفياً: تهتم الظروف العاطفية بمصالحك الغرامية ويعبّر لك الشريك والاولاد والاحبة عن محبتهم وتعلّقهم، وتقديرهم للتضحياتك وقد تفرح لخبر سعيد كخطوبة لاحد الاولاد للعازب وقد يهتف القلب لشخص في المحيط يلفت نظرك من المرة الأولى وربما تجده في أثناء اهتمامات بأوضاع مالية، أو مع شخص له صلة بهذه الأوضاع.

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