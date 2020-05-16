تنتظر مولود برج "الجوزاء" من الجمعة 15 إلى الخميس 21 أيار أحداث جيدة

مهنياً: اسبوع جيد وفعال اسبوع مهم يحمل احداثا مميزة ناجحة ورابحة مع انتقال الشمس الى برجك يوم الجمعة حاملة معها كل الدعم والتأييد لكن سوف تكون بداية الاسبوع صاخبة ودقيقة تفرض عليك نمطاً معيّناً تحت تأثير القمر من برج الحوت يومي السبت والاحد ويشير الى تغييرات مباغتة واحداث غير منتظرة. حاذر من التسرّع والمغامرات الغير المدروسة تتحسن التاثيرات الفلكية وتكون مدعوما من القمر في الحمل يومي الاثنين والثلاثاء ما يعني نوع من انفتاح كلي على المحيط وفرصة ومجال كي تثبت حقك افكارك وحججك القوية والمهمة جدا تتحسن الظروف ويعطيك طلة ساحرة جدا جدا ايام فعالة تعطيك القدرة على التواصل الاجتماعي القوي والممتاز تلعب دور الوساطة بين عدة جهات تبرع في مجال المبيعات والتجارة لكن انتبه من معاكسة القمر الجديد من الثور يومي الاربعاء والخميس فتدخل في مرحلة الانتظار والفراغ فترة مراوحة المكان بطيئة ومخيبة للامال فترة غير مناسبة ومتطلبة تتداخل الامور ببعضها وتتأخر وتكثر المسؤوليات لذلك لا تضع نفسك في امور صعبة ومعقدة ولا تراهن على الحظ تتبدل الاوضاع الفكية مئة بالمئة لصالحك تتنفس الصعداء وتصل الى شط الامان مع انتقال القمر الجديد الى برجك يوم الجمعة لينضم الى الكواكب مجتمعة في برجك الشمس وعطارد بالاضافة الى تناغم كوكب زحل من الدلو الذي يرمز الى فترة بناءة جدا فتنهي مرحلة وتبدأ مرحلة جديدة وواعدة.

عاطفياً: لا يزال كوكب الحب والمال والشهرة يتنقل في برجك فتتلقى أخبارًا عاطفية طيبة وتستقبل الحب بروح إيجابية ينتظر منك الحبيب مبادرة او تحركاً مهماً تجاهه ولم لا فأنت تتمتع بطاقة كبيرة تؤهلك لأخذ المبادرة او القرار الحاسم.للعازب, حان الوقت لتبدأ علاقة شفافة لا يشوبها خطأ، ولتسامح الحبيب على اخطائه، ولتنسى الماضي الحزين، هذا اذا اردت فعلاً ان تحمي العلاقة من التأثيرات السلبية.

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