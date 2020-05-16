تنتظر مولود برج "السرطان" من الجمعة 15 إلى الخميس 21 أيار أحداث مثمرة

مهنياً: انطلاقة اسبوع مهم جدا مفيد نافع ومثمر يقدم لك مبادرة تجعلك تتمتع بأشعة الشمس الموجوة في برج الثور في نقطة مهمة نقطة عالية جدا تقدم لك الكثير من التائج الايجابية وانقلاب بالمعطيات لصالحك كما يطلّ عليك القمر من الحوت يومي السبت والاحد حافلاً بالمستجدات والأحداث السعيدة، التألق الانتصار على مختلف المستويات هو العنوان البارز تجسّد حلماً أو تتبوأ مركزاً أو تنجز عملاً رائعاً أو تتفوق بمباراة أو تحقق ثروة مالية ومعنوية لكن سوف يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من الحمل يومي الاثنين والثلاثاء فيشير الى بعض الارباك وزعزعة المعنويات وتشعر بالتوتر وبثقل الواجبات التي تتوالى بصورة مستمرة فلا تترك مجالاً لسوء التفاهم وحاول ايجاد الحلول لكل التساؤلات تستعيد السيطرة على الاحداث يومي الاربعاء والخميس مع انتقال القمر الجديد الى برج الثور حيث تتلاحق الأحداث بشكل سريع وممتاز تسوية نجاح تقدم امور مسهلة انجازات تعزز قدراتك على كسب الارباح ويهديك الفلك فرصاً استثنائية في العمل وإنجازات واعدة وحظوظاً عالية جداً.نصل الى الفترة الاضعف مع وصول القمر الجديد لينضم الى الشمس عطارد والزهرة التراجع في الجوزاء في مواجهة برجك يوم ضعيف مخيب للامال لا يحمل ايجابيات او اخبار جيدة حاول ان تبتعد وتستريح ولا تنتظر ايي حسم او جواب فأنت على مفترق طريق.

عاطفياً: لا بدّ من أنك تستنتج إمكان تدهور الاوضاع إذا لم تكن متيقظاً ومحاوراً لبقاً.ان المعاكسة من كوكب الحب الزهرة في الجوزاء يبلغ اشده هذا الاسبوع تتناقض التأثيرات فيحتار الحبيب في كيفية التعامل معك وتشكو برودته وقلّة تفهّمه. للعازب تشتعل النقاشات بصورة سريعة وتكثر الانتقادات الجارحة التي لن تتحملها العلاقات المتأرجحة أو الجديدة.

قد يهمك أيضاً :

Advertisements