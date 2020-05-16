موديلات تنانير طويلة بأسلوب "الكلوش" لإطلالة مختلفة في "عيد الفطر"

إذا كنت تبحثين عن إطلالة مختلفة في الفطر 2020، اختاري موديلات تنانير طويلة بأسلوب الكلوش الواسع والفضفاض لتزيّني أناقتك في هذه المناسبة. فلا بد من التألق بأجمل موديلات تنانير طويلة كلوش موقّعة من أهم الماركات العالمية، ورصدنا لك موديلات تنانير طويلة كلوش لاطلالة مختلفة في الفطر 2020، فاختاري منها ما يعجبك ويناسب جسمك.

لاطلالة مختلفة في الفطر 2020، لا تتخلي عن ارتداء موديلات تنانير طويلة كلوش بقصات واسعة تصل الى أسفل الكاحل. فاختاري موديلات تنانير طويلة عالية الخصر مع طبعات الورود المزخرفة التي تغمر التصميم بأسلوب Paco Rabanne. كما تألقي بأجمل موديلات تنانير طويلة كلوش بأقمشة الجينز الواسع التي تأتي محددة بشكل ساحر وشبابي من دار Celine لجعل أناقتك ملفتة مع التوبات الواسعة والتي لا تخفي حدود الخصر.

ويليق بإطلالات الفطر 2020، موديلات تنانير طويلة كلوش مع القطع الواسعة بنقشات الورود النافرة والموحدة باللون البيج من دار Christian Dior. كما يمكنك انتقاء موديلات تنانير طويلة كلوش بالقماش الحريري الواسع وتدرجات الباستيل مع التوبات البيضاء ذات الأكمام الضخمة بتفاصيل الكلوش أيضاً من وحي Carolina Herrera لجعل إطلالتك ساحرة في هذه المناسبة.

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