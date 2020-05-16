تنتظر مولود برج "الثور" من الجمعة 15 إلى الخميس 21 أيار نقلة نوعية كبيرة

مهنياً: يتحدث هذا الاسبوع عن نقلة نوعية كبيرة وضخمة بحيث يتميز هذا الاسبوع بوجود القمر الجديد في برجك ما يعني تغيرات كبيرة تدق بابك تاثيرات مهمة تعطيك الطاقة الداعمة والمزيد من التقدير بالاضافة الى وجود القمر يومي السبت والاحد في الحوت يعني المزيد من الحظوظ والأبواب مفتوحة بانتظارك افكارك لامعة تتمتّع بشعبية كبيرة والمزيد من المعنويات والحماسة فلا تتراجع لكن من المحتمل ان تشعر بمزاجية مع انتقال القمر يومي الاثنين والثلاثاء الى برج الحمل المواجه لبرجك الذي يجعلك تعيش فترة متقلّبة تتناقض خلالها الأحداث بشكل واضح فتتسلّط الأضواء على أدقّ تفاصيل تحركاتك كاشفة أخطاءك ومخططاتك ايام ضعيفة غير مناسبة انها الفترة الاضعف والاقل حظا لا تحسم الامور او تدخل في منافسة كن حذرا جدا تتبدل الظروف وتنقلب لمصلحتك مع انتقال القمر الجديد الى برجك يومي الاربعاء والخميس فتنقلب الظروف راسا على عقب لمصلحتك وتتغير الامور بطريقة سريعة حاملة معها كل الحظ تجعلك تتقدم خطوات كبيرة تكون أفكارك متفائلة ومشرقة تسمح لك بإيجاد الحلول الإيجابية أنت إداري لامع ومنفذ ناجح كذلك سوف يحمل لك القمر الجديد يوم الجمعة الذي ينضم الى الشمس وعطارد في الجوزاء في البيت الثاني بيت المال انتبه من المشاكل كن حذرا جدا دقق جيدا في الحسابات يوم بطئ هادىء وغير مناسب للمجازفة.

عاطفيّاً: وجود كوكب الحب في برج الجوزاء مناسب تماما لك فهو يعلن عن بداية إشراق في حياتك ونجاح كبير تحققه على صعيد شؤونك الحميمة. تلبي دعوات كثيرة وتجد أجوبة عن حيرتك للعازب تعيش أحداثاً جميلة ولقاءات رومانسية جداً تعيد الثقة الى العلاقة وتبدّد الشكوك حولها. اسبوع ممتاز يسمح لك بالتقرّب جداً من الحبيب.

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