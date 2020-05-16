تنتظر مولود برج "الحمل" من الجمعة 15 إلى الخميس 21 أيار أحداث مميزة

مهنياً: اسبوع مهم جدا يحمل نوع من صفحة مختلفة كليا بدابات انفراجات كبيرة تحولات لصالحك خاصة مع انتقال الشمس الى الجوزاء يوم الجمعة فتكون تاثيراته جيدة جدا على حياتك الخاصة والعائلية والمهنية وعلى الحالة المعنوية والنفسية لكن سوف تكون بداية الاسبوع ضاغطة يومي السبت والاحد مع وجود القمر في برج الحوت ما يعني ايام فارغة من الحظوظ تظهر فيها نقاط ضعفك كن حذرا جدا فلا يوجد اخبار ايجابية تشعر بالتعب والإجهاد والقلق والارباك والفشل أو الخسارة لكن بالرغم من العواصف الفلكية الصعبة تتحسن الظروف مع وصول القمر الى برجك يومي الاثنين والثلاثاء ما يجعلك تكتشف طريقة جديدة او قرارات جديدة تخدم مصالحك ان موقع القمر يحمل اليك الارتياح والنجاح تكون المعنويات مرتفعة تزداد الثقة بالنفس يتابع الحظ طريقه مع انتقال القمر الجديد الى برج الثور يومي الاربعاء والخميس اي الى البيت الثاني بيت المال ما يسبب نوع من مصروف ايضافي يتعلق بالرفاهية سفر او لتصلحيات منزلية او لكي تدلل نفسك كن متوازنا ولا تذهب اشواطا واشواطا ولا تبالغ في المصاريف.تختم الاسبوع يوم الجمعة مع انتقال القمر الجديد الى الجوزاء لينضم الى الشمس الزهرة المتراجع وعطارد ما يعني حماسة نشاط حلحلة ارتياح نفسي سلطة نفوذ اسبوع ممتاز من افضل الاسابيع ممنوع التذمر او التشكي امورك ممتازة ولا اجمل.

عاطفياً: يحمل لك كوكب الحب المتراجع في برج الجوزاء أوضاعاً عاطفية مميزة أو لقاء حاراً ومهماً يجعل قلبك يخفق بسرعة أكبر. تمارس سحرك وتأسر الجميع، تعبّر عن نفسك بطلاقة فتحصد الإعجاب وربما تصغي إلى بوح بعاطفة شديدة أو تعرف لقاءً أو ترى الحياة من زاوية لمعاناً وإشراقاً.

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