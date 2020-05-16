القميص الأزرق موجود في الموضة منذ مدة طويلة جداً وكان سابقاً مرتبطاً بالأزياء الرجالية لكنه بعد ذلك دخل الى الموضة النسائية وأصبح من أساسيات اطلالات المرأة ولاسيما في التنسيقات الكاجوال واطلالات الدوام وفي كل موسم تقدم دور الأزياء العالمية أجمل تصاميم من القميص الأزرق وهذا الصيف كان من صيحات الموضة الأكثر رواجاً واليوم سنقدم لك أفكار لتنسيق القميص الأزرق بطريقة عصرية موضة صيف 2020.

شاهدنا موديلات كثيرة ومتنوعة من القميص الأزرق موضة صيف 2020 لدى كل من ميو ميو Miu Miu، ماكس مارا Max Mara، برادا Prada، ذا رو The Row، فالنتينو Valentino والقائمة تطول … وقد تنوعت من ناحية قصاتها ودرجاتها اللونية حيث منها الأزرق السماوي الفاتح ومنها الأزرق الفيروزي والأزرق الأقرب للبنفسجي وغيرها وبالنسبة للقصات فقد شاهدنا الموديلات الكلاسيكية والموديلات الاوفر سايز الواسعة وأحياناً كانت التصاميم بأكمام طويلة أو قصيرة أو من دون أكمام.

هنالك العديد من الأفكار المميزة لاعتماد القميص الأزرق موضة صيف 2020 حيث من الممكن أن تنسقيه مع بنطلون جينز وحذاء رياضي لاطلالة صباحية كاجوال أو من الممكن اعتماده مع تنورة ميدي أو بنطلون قماشي لاطلالة أنيقة للدوام، ومن الممكن أيضاً اعتمادة مع التنانير القصيرة أو مع الشورت لاطلالات صيفية صباحية، أو اختاري منها القصة الاوفر سايز مع سروال مطاطي ضيق أو مع بنطلون جينز ممزق لاطلالة شبابية.

قد يهمك أيضا:

Advertisements

أبرز نصائح تنسيق التنانير الطويلة من وحي مدونات الأزياء للمحجبات

إطلالات ميساء مغربي بالتنورة الطويلة