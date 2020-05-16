أبرز الأحداث الفلكية لمواليد برج الثور خلال أسبوع

يتميز أصحاب برج الثور في القدرة على آداء الوظائف الإداريّة والتي تحتاج منهم لقيادة فريق، فيمكنهم العمل في الإدارة التنفيذية والوظائف السياسية، فهُم رائعين في توكيل المهام للشخص الذي يستطيع تنفيذها بأفضل آداء، ويعطون الفضل للأشخاص عندما يستحقونه، وبالإضافة لإبداعهم وموهبتهم في آداء المهام فهم يُشكّلون قدوة رائعة لكل من يعمل معهم؛ لأنهم يسعون لفعل كل ما يلزم لإنجاز مهامهم على أفضل وجه، وأمّا بالنسبة لوضعهم المادّي فغالباً ما يحتاجون لامتلاك المال الذي يزيد عن حاجتهم؛ وذلك حتى يشعروا بالأمان، كما أنهم على استعداد تام لبذل الجُهد والقيام بالأعمال الشاقّة لتحقيق ذلك.

بالنسبة إلى أبرز الأحداث الفلكية عن هذا الأسبوع

بداية نظرة على احداث هذا الاسبوع المهم بتطوراته واحداثه الفلكية التي تتمحور حول قمرين جديدين تاثيراتهما مختلفة تماما

القمر الجديد في الثور يومي الاربعاء والخميس فتنقلب الظروف راسا على عقب لمصلحتك وتتغير الامور بطريقة سريعة لمصلحتك.

القمر الجديد الثاني سيكون في برج الجوزاء يوم الجمعة لينضم الى الكواكب مجتمعة في برجك الشمس وعطارد بالاضافة الى تناغم كوكب زحل من الدلو الذي يرمز الى فترة بناءة جدا فتنهي مرحلة وتبدأ مرحلة جديدة وواعدة.

بالاضافة الى الحدث الاهم والابرز لمواليد الابراج الهوائية هو انتقال الشمس الى برج الجوزاء الهوائي ما يعني تاثيرات مهمة ناجحة مريحة رابحة سعادة لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو.

جولة على تنقلات الكواكب والحدث الابرز الحظ ,والنجاح يتابع مسيرته باتجاه مواليد الابراج المائية والنارية مع انتقال الشمس لتنضم الى عطارد في الجوزاء لترتاح مواليد الابراج الهوائية الجوزاء الميزان والدلو من المعاكسات والضغوطات ان وجود الكواكب مجتمعة في الجوزاء يمنح مواليد الابراج الهوائية القدرة على استباق الاحداث ما يعني الحظوظ الكثيرة والربح من نصيبهم

كذلك لا تزال تأثيرات الشمس والزهرة في الدرجات الاخيرة عند مواليد العشرية الثالثة لمواليد الثور الترابي ولا تزال الايجابيات من نصيب الابراج الترابية الثور العذراء والجدي.

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المولود الاكثر تعباً لان التاثيرات الفضائية السلبية لوجود الشمس في مواجهة ابراجهم هم مواليد برج الاسد العقرب والدلو هم بحاجة الى الكثير من الصبر والمزيد من التنازلات والتاقلم مع الظروف المستجدة والدبلوماسية ثم الدبلوماسية بالتعاطي.

كما تسجل بداية الاسبوع يوم السبت والاحد وجود القمر في برج الحوت المائي فتكون فسحة امل ونجاح وارتياح لمواليد برج السرطان العقرب والحوت بين الاثنين والثلاثاء القمر في برج الحمل الناري فتتمتع مواليد الابراج النارية ببراعة ذهنية تسمح لهم بالإعلان عن افكارهم ثم تنفيذها بمهارة.الاربعاء الخميس نشهد قمرا جديدا في برج الثور الترابي يسمح لكل من مواليد الثور العذراء والجدي بوضع النقاط على الحروف بدون أي تردّد أو خوف نختم الاسبوع مع يوم الجمعة مع الحدث الابرز انتقال الشمس والقمر الى الجوزاء ما يعني تاثيرات رائعة مسيطرة على الابراج الهوائية الجوزاء الميزان والدلو فتتلون حياتهم بالسعادة والمكاسب المعنوية والمالية.

بالنسبة الى تحركات الكواكب الشمس في الثور بين السبت والخميس لتنتقل بعدها الى الجوزاء لتنضم الى عطارد والزهرة المتراجع اورانوس في الثور المريخ في الحوت زحل في الدلو بلوتون والمشتري في الجدي.

هابي برثداي لمواليد برج الثور العشرية الثالثة عقبال مية سنة من النجاح والتقدم بانتظار مولود الثور سنة مهمة تحمل الكثير من الانجازات والتجديد سنة المكاسب والارباح والمكافأت والتكريم والتفوق تنتقل بعدها الشمس الى الجوزاء يوم الجمعة لتعلن عن بداية سنة مميزة وفرص فريدة وصفحة جديدة لمواليد الجوزاء ومما لا شك فيه هي سنة التغييرات الايجابية الكبيرة سوف تكون منافسا صعبا للغاية بسبب الثقة العالية بالنفس التي تتمتع بها في حياتك المهنية والاجتماعية سوف تتالق بعملك مدعوما من كوكب الزهرة والشمس وعطارد الذي يحمل لك التقدم والارتياح المعنوي والمالي بالنسبة الى الحياة العاطفية ستعيش حدثا سعيدا في حياتك العاطفية واستقرار عائلي وصحي للعازب سوف تقرر الاستقرار والزواج الف مبروك وعقبال المية سنة يا رب.

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