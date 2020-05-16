احذر.. 5 منظفات لا تقتل فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

يستغل بعض البائعين فيروس كورونا للترويج للمنتجات التي يزعمون أنها تقتل الفيروس، ولكنها ليست فعالة في الواقع، وتنتشر الكثير من النصائح غير الدقيقة على الإنترنت حول مواد منزلية يمكن استخدامها لتطهير المنزل من الفيروسات.

فيما يلي مجموعة من المنتجات التجارية وبعض المواد المنزلية التي ثبت عدم فعاليتها في محاربة فيروس كورونا، وفق ما أورد موقع "24" الإماراتي:

معقمات تحتوي على أقل من 70% من الكحول

يجب أن تحتوي محاليل التنظيف على نسبة كحول لا تقل عن 70٪ لتكون فعالة على الأسطح الصلبة ضد فيروس كورونا، لذا يجب التأكد من أن محلول التنظيف يحتوي على هذه الكمية من الكحول قبل شرائه. وإذا كنت تنوي صناعة محلول مضاد للفيروسات بنفسك، فاحرص على وجود نسبة الكحول المشار إليها.

محاليل تنظيف الخل

يقول كريستيان غونزاليس، دكتوراه في الطب: "على الرغم من أن العديد من الناس يعتمدون على منتجات محلية الصنع مثل الخل، إلا أن حمض الأسيتيك ليس مطهراً معترفاً به من وكالة حماية البيئة ضد العديد من الفيروسات وأهمها كورونا. غالباً ما توصف محاليل الخل محلية الصنع بأنها تحاكي المطهرات، ولكن لا يوجد دليل علمي يثبت هذه الادعاءات.”

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الزيوت العطرية

يقول الدكتور غونزاليس: "على الرغم من أن العديد من الزيوت العطرية أثبتت خواصها المضادة للميكروبات، إلا أن فعاليتها لم تثبت ضد الفيروسات التاجية. لذا يجب الالتزام بالمطهرات التي أقرتها مؤسسات الصحة والدواء في بلدك.”

المناديل المطهرة

تلك المناديل التي تحتفظ بها في سيارتك أو محفظتك لن تقتل الفيروسات التاجية، أو أي فيروس آخر. يعالج موقع مناديل Wet Ones الرسمي هذا الأمر مباشرة في الأسئلة الشائعة، قائلاً إنه في حين تم اختبار المناديل بالنسبة لقدرتها على قتل البكتيريا، لم يتم اختبارها ضد الفيروسات، بما في ذلك الفيروسات التاجية".

بيكربونات الصوديوم

في حين أن بيكربونات الصوديوم لها العديد من الاستخدامات الرائعة، فإن قتل فيروس كورونا ليس واحداً منها. يؤكد غونزاليس على أن بيكربونات الصوديوم ليست مطهراً فعالاً، إذ لم تظهر أية دلائل علمية على أنه يقتل الفيروسات التاجية.