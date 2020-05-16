هذا البنطلون نجم موضة الصيف.. "يخفي عيوب الفخدين والأرداف"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يمثل بنطال جاوتشو "Gaucho Pants" نجم الموضة النسائية في صيف 2020 ليمنح المرأة إطلالة جذابة وإحساسا بالراحة.

وأوضحت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن بنطال جاوتشو هو بنطال مستوحى من أزياء أمريكا الجنوبية، وهو يمتاز بأرجل واسعة يصل طولها إلى الركبة أو تحت الركبة بقليل.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن هذه القصة الفضفاضة تعمل على إخفاء المناطق المعيبة بالفخذين والأرداف. ويتأكد هذا التأثير أيضا من خلال القصة ذات الوسط العالي، والتي تجعل السيقان تبدو أطول وأكثر نحافة ورشاقة.

ويتناغم بنطال جاوتشو مع القطع الفوقية القصيرة أو الضيقة؛ حيث تخلق هذه التوليفة تباينا مثيرا يخطف الأنظار.

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