ياسمين صبري تتألق في إطلالات ساحرة من وحي "شهر العسل"

نجحت الفنان المصرية ياسمين صبري في أن تحتل العناوين في السنوات الماضية ليس فقط بسبب أدوارها التمثيلية، بل أيضاً بإطلالاتها المميّزة والأنيقة. ومؤخراً، أحدثت الممثلة الشابة ضجة بزواجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وأطلت بعد شهر العسل بإطلالات ساحرة، تابعي معنا تطوّر إطلالات ياسمين صبري عبر السنوات.

دخلت ياسمين صبري عالم التمثيل عام 2013، وقد إعتمدت في بداية مسيرتها إطلالات شبابية كاجول كما الفساتين القصيرة والتي تحدد قوامها. لكن سرعان ما تطوّر أسلوب ياسمين مع الوقت لتعتمد أسلوباً أكثر أناقة ورقياً، مثل تنسيق البلايزر مع أزيائها، وإعتماد فساتين سهرة طويلة ساحرة.

تتميّز إطلالات ياسمين الكاجول بلمسة من العصرية والأنثوية في آن معاً، من إختيار لوك الدينيم بالكامل، إلى الفساتين الناعمة والضيقة كالفستان الضيق باللونين الأبيض والأسود ومن مجموعة فيرساتشي، وآخر بنقشة الورود من توقيع دار دولتشي أند غابانا.

ياسمين صبري التي تشتهر بأناقتها وإطلالاتها العصرية المميّزة، إختارت في إحدى المناسبات فستان سهرة باللون الأصفر من قماش براق من توقيع يوسف الجسمي، تميّز بتصميمه الناعم والبسيط الملاصق للجسم الأمر الذي ناسب قوامها الرشيق، اضافة الى الشق الذي يصل أعلى حدّ الركبة. وبتصميم آخر للمصمم نفسه، أطلت على السجادة الحمراء بفستان ذهبيّ، كما بدت في غاية الأناقة خلال حفل علامة Cartier بجمبسوت باللون الأبيض من توقيع المصمم أنطوان القارح أضافت إليه ربطة عنق.

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