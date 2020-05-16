صراخ الرضيع يستدعي استشارة الطبيب في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن صراخ الرضيع يعد في الغالب أمرا طبيعيا، ولكنه في بعض الحالات يدعو للقلق.

وأوضحت الرابطة أن صراخ الرضيع يستدعي استشارة الطبيب في حال استمراره لمدة تزيد على 3 ساعات في اليوم على مدار 3 أيام في الأسبوع على الأقل لأسباب غير معروفة، مع فشل كل محاولات التهدئة من روعه مثل الغناء أو التلميس على جسمه أو إعطائه اللهّاية.

وغالبا ما ترجع أسباب الصراخ المستمر إلى مشاكل بالجهاز الهضمي أو الجهاز العصبي أو عدم تحمل الطعام أو فرط الحساسية أو فرط التحفيز.

وعلى الرغم من أن صراخ الرضيع المستمر يسبب إزعاجا شديدا للوالدين، إلى أنه لا يجوز التعامل مع الرضيع بعنف من خلال هزه بشدة؛ حيث قد يتسبب ذلك في تعرضه لإصابات خطيرة أو حتى الوفاة.

وبشكل عام ينبغي أن تتسم البيئة المحيطة بالرضيع بالهدوء وأن تكون خالية من المثيرات وكذلك خالية من دخان السجائر.