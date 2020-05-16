طبيب شهير يزف بشري سارة بشأن كورونا.. و"الصحة العالمية": غير صحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

زفّ الطبيب الفرنسي ديدييه راوول، بشرى سارة حول فيروس كورونا "كوفيد 19"، إذ أعلن أن الفيروس على وشك الانتهاء، مستبعداً ظهور موجات ثانية للوباء، على الرغم من تأكيد منظمة الصحة العالمية، أن الفيروس المستجد قد لا يختفي أبداً.

وفي فيديو نشره قبل أيام على حسابه الرسمي على تويتر، أكد الطبيب الذي يرأس مصلحة الأمراض المعدية في مستشفى مارسیلیا بفرنسا، مجددا أن الفيروس يتراجع بشكل ملحوظ عالمياً، متوقعاً ألا تسجل إصابات جديدة بشكل كبير، بل انتهاء هذه الأزمة التي خضت العالم برمته، وفق ما نقل موقع "البيان" الإماراتي.

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كما شدد على أن كافة المعطيات العلمية تؤكد أن الفيروس في طريقه إلى الانتهاء، مضيفاً أن بعض الحالات ستظهر بطبيعة الحال هنا وهناك، لكننا لن نشهد بعد اليوم موجات تفش كالسابق، معتبراً أن دينامية الجائحة تراجعت بشكل كبير، وفقا للعربية نت.

في حين قد يستمر تسجيل عدد من الوفيات جراء كوفيد 19 نتيجة بعض الحالات المتأزمة.

أما بالنسبة لمدينة مارسيليا الفرنسية، فأكد أيضاً أن كورونا بدأ ينتهي فيها، مع تسجيل حالة يتيمة يوم الاثنين الماضي على سبيل المثال، على الرغم من خضوع أكثر من 1200 شخص للاختبار، بحسب قوله.