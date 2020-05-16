قتل 105 أشخاص في المكسيك.. إليك مخاطر تناول الكحول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت أميرة حلمي

ذكرت السلطات الإقليمية وتقارير إعلامية في المكسيك يوم الخميس إن 105 أشخاص على الأقل توفوا منذ أواخر أبريل الماضي بعد تناولهم الكحول المغشوش بينهم 29 منذ يوم الثلاثاء.

وتضمنت الوفيات الأخيرة 22 في ولاية بويبلا، وأربعة في موريلوس المجاورة وثلاث في خاليسكو.

وقال مسؤولون بالصحة في البلاد إن ارتفاع الطلب على الكحول والنقص الناجم عن قيود المفروضة بسبب كوفيد-19 شجع على استهلاك المشروبات الرخيصة التي تحتوي على الميثانول والتي تعتبر مادة سامة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وفي هذا الصدد، نذكر لكم مخاطر تناول كحول التطهير والكمية القاتلة، وفق ما نقل موقع "hazeldenbettyford".

- التسمم الكحولي، الذي قد يؤدي إلى الوفاة.

- يمكن أن تؤدي المادة الكحولية إلى تلف أعضاء الجسم، نظرًا لأنها مثبطة للجهاز العصبي المركزي.

- الدوخة والصداع، لأنه مهيج للجهاز الهضمي.

- يسبب الغثيان وآلام البطن والقيء الدم.

- انخفاض ضغط الدم، ودرجة حرارة الجسم، وحتى الانهيار القلبي الرئوي.

وتشمل أعراض التسمم الكحولي ما يلي:

- جفاف وضغط دم منخفض.

- الصداع والدوخة.

- صعوبة التنفس.

- التورم الرئوي (بسبب السوائل الزائدة في الرئتين، ما يؤدي إلى الالتهاب).

- آلام شديدة في البطن.

- الصدمة والفشل التنفسي

- نزيف في المعدة والأمعاء.

- حرق داخلي.

- الفشل الكلوي المزمن.

- الغيبوبة.

- الموت أحيانا.

العلاج:

جرعة زائدة من تناول الكحول هل تؤدي إلى الموت؟

إذت تناول شخص كحول الأيزوبروبيل بسرعة كبيرة، فإنه يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، إذ يتم امتصاص ما يقرب من 80% في مجرى الدم في غضون 30 دقيقة من الابتلاع، وهناك احتمالات كبيرة بأن الفرد الذي يشرب هذا المشروب الخطير السام، ربما يموت.

ووفقا لموقع " Livestrong"، فإن الجرعة المميتة التقريبية من 90 إلى 100 بالمائة من الأيزوبروبانول للبالغين هي 250 مللتر فقط، أما إذا شرب الشخص كمية صغيرة وكان يعاني من أي من الآثار الجانبية المذكورة أعلاه، لا تحاول القيء، إذ يمكن أن تسبب الطبيعة الكاوية للكحول حروقًا كيميائية في المريء.

واحرص على الانتقال إلى المستشفى مباشرة للتأكد من عدم الإصابة بالتسمم، أو أنك بحاجة إلى غسيل معدة.