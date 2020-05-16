الامارات | 100 مولود من أمهات بديلات عالقون في أوكرانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مولود من أمهات بديلات عالقون في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت السلطات الأوكرانية، أول من أمس، بأن أكثر من 100 طفل حديثي الولادة من أمهات بديلات علقوا في البلاد، بعدما لم يتمكن أهلوهم من السفر إلى أوكرانيا لتسلمهم بسبب إغلاق الحدود منذ مارس الماضي، جراء انتشار وباء كورونا.

وقالت ليودميلا دينيسوفا، وسيط الجمهورية في أوكرانيا، لصحافيين «بالإجمال ينتظر أكثر من 100 طفل في أوكرانيا ذويهم في مراكز طبية مختلفة»، مضيفة أن العدد سيزيد مع تمديد الإغلاق.

وأشارت إلى أن 51 مولوداً وضعوا في فندق في كييف تملكه إحدى العيادات، ولفتت دينيسوفا إلى أنه كان مقرراً أن يتسلم الأطفال آباء وأمهات من دول عدة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا.

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وأصدرت عيادة «بيوتكسكوم» المعنية بتأجير الأرحام مقطع فيديو يظهر عشرات الأطفال حديثي الولادة يرقدون جنباً إلى جنب في أسرّة منفصلة، ويعتني موظفون بهم. وتابعت دينيسوفا أن العيادة ناشدت وزارة الخارجية الأوكرانية تسهيل وصول أهالي الأطفال، لكن المشكلة لم تُحلّ حتى الآن.

وتعد معظم الدول الأوروبية تأجير الأرحام التجاري أمراً غير قانوني، لكنه مسموح به في أوكرانيا التي باتت وجهة للأجانب الباحثين عن أمهات بديلات.

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