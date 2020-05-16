الامارات | فيلم أميتاب باتشان الجديد على «أمازون» للبث

شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم أميتاب باتشان الجديد على «أمازون» للبث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُطلَق في يونيو المقبل، الفيلم الجديد للنجم البوليوودي أميتاب باتشان الذي عادة ما تتسبب أفلامه في اكتظاظ دور السينما الهندية، على خدمة «أمازون» للبث التدفقي بسبب الإغلاق المفروض على البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أعلنت الشركة الأميركية أمس الخميس.

وكان من المقرر بدء عرض فيلم «غولابو سيتابو» من بطولة باتشان، وإخراج شوجيت سيركار، في صالات السينما في 17 ابريل الماضي، لكن الهند في حالة إغلاق منذ أواخر مارس الماضي ومازالت دور السينما مغلقة. وقالت «أمازون» إن الفيلم سيطلق على خدمتها في 12 يونيو المقبل، وسيكون متاحاً في 200 دولة ومنطقة حول العالم، في ما وصفه سيركار بأنه «فجر عهد جديد للترفيه الهندي».

ومع إصدار ما يقرب من 1800 فيلم عام 2018، تعد الهند صاحبة أكبر صناعة أفلام في العالم من حيث عدد الأفلام التي أنتجت.

Advertisements

وتتنافس «أمازون» في الهند مع «نتفليكس» وشركات أخرى، مثل «هوت ستار» - شريكة «ديزني» - من أجل الاستحواذ على أكبر عدد من المشتركين في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار شخص.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news