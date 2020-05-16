الامارات | أنثى دب وصغيرها يتجولان في عاصمة أستونيا

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شكرا لقرائتكم خبر عن أنثى دب وصغيرها يتجولان في عاصمة أستونيا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت أنثى دب وصغيرها حالة من الفزع بضواحي عاصمة استونيا، تالين، أول من أمس، عند تجولهما على مقربة من متحف خارجي ومركز للتسوق.
واتجهت أول فرق التعامل مع الوضع إلى تطويق المنطقة التي يوجد بها الزوجان من الدببة.
ونشر الفريق طائرات مسيرة للعثور على الدبين، ومحاولة دفعهما للعودة صوب منطقة شجرية قريبة. ويقدر خبراء وجود نحو 700 دب تعيش في البرية في تلك الدولة المطلة على بحر البلطيق.
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