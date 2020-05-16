الامارات | أوميغا.. إصدارات جديدة بلمسات كلاسيكية

شكرا لقرائتكم خبر عن أوميغا.. إصدارات جديدة بلمسات كلاسيكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت «أوميغا» إصدارات جديدة من ساعاتها ذات لمسات كلاسيكية متلألئة بالألماس، ومع اعتماد مجموعة كبيرة من الألوان والمواد الحديثة، بما في ذلك سبيكة العلامة التجارية الجديدة والفريدة المستوحاة من ضوء القمر الساطع، «مون شاين».

وتقدم العلامة مجموعة من الساعات، التي تتوافر بقياس 39 ملم، و36 ملم، وتأتي في علبة مصنوعة من الستانلس ستيل أو ذهب «مون شاين» من عيار 18 قيراطاً، وفي تصاميم الستانلس ستيل، كل الأيدي مطلية بمعدن الروديوم، في حين أن التصاميم المصنوعة من الذهب تتميز بأيدٍ مصقولة بالألماس مطابقة للأجزاء المصنوعة من الذهب.

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كما تقدم أحدث التشكيلة من تريزور خيارات متعددة من أحزمة الجلد بألوان لافتة مثل الفضي، والأخضر، بالإضافة إلى التصميم الجديد من اللون النحاسي مقاس 36 ملم مع حزام من اللون البيج.

وتحتفظ تصاميم أوميغا الجديدة بالعناصر الكلاسيكية من تريزور بما في ذلك قطع الألماس الـ38 المرصعة على جانبي القرص إلى جانب ماسة واحدة تزين التاج، وللمسة تألق إضافية، قامت «أوميغا» بإضافة زهرة تتشكل من خمسة رموز لشعار أوميغا والسيراميك السائل. كما قامت أوميغا باستخدام علبة خلفية عاكسة منقوشة بتصميم «Her Time». وتعتبر الساعة قطعة متميزة من المجوهرات يعتمد مفهومها على الانعكاس وتعمل وفق آلية الحركة عيار 4061.

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