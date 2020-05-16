شكرا لقرائتكم خبر عن داعية مصري يثير الجدل بظهوره في مسلسل "الاختيار" ويوضح كواليس المشهد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أن آثار ظهوره في مسلسل "الاختيار"الجدل، أوضح الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز أن ما قاله خلال المشهد الذي ظهر فيه لم يكن ضمن سيناريو مكتوب ولم يطلب منه فريق العمل قراءة مادة معدة من قبل.

وأضاف خلال ظهوره في برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"الفضائية: "أنا جلست في وسط الجنود في مدرسة الصاعقة، وقدمت محاضرة، ولم يخبرني أحد بما يجب أن أقوله في المشهد الذي ظهرت فيه". واعرب عن فخره بالظهور وسط الجنود والتقاط صور تذكارية معهم بزيه الازهري. وكان عبد المعز قد ظهر في مشهد ضمن الحلقة ال20 من مسلسل "الاختيار" وتحدث فيه عن الإمام ابن تيميه مدافعا عن أفكاره. وهو ما أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | داعية مصري يثير الجدل بظهوره في مسلسل "الاختيار" ويوضح كواليس المشهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.