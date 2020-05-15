الامارات | بالفيديو.. الفنان إبراهيم الزدجالي يتعافى من "كورونا" ويغادر مشفى"براجيل" في أبوظبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الفنان إبراهيم الزدجالي يتعافى من "كورونا" ويغادر مشفى"براجيل" في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الفنان العماني إبراهيم الزدجالي تعافية من اصابته بفيروس "كورونا" المستجد، ومغادرته مستشفى "براجيل" في أبوظبي بعد تعافيه، لافتا إلى أن علاجه استغرق 20 يوماً.
وقال الزدجالي في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "بفضل الله ولطفه من علي سبحانه وتعالى الشفاء والعافية من مرض كورونا، فغادرت اليوم المستشفى بعد معاناة 20 يوماً مع المرض، وانا بصحة وعافية ولله الحمد والمنة".
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