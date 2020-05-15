كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 مايو 2020 10:45 مساءً - يُعد اسوداد الأكواع، مشكلة جمالية تطمح جميع السيدات والفتيات في التخلّص منها بطرق مضمونة العلاج ووصفات طبيعية بعيدة عن المستحضرات المكلفة، والتي في بعض الأحيان قد تؤثّر سلباً على البشرة، وخصوصاً الحساسة منها. لذا، إذا كنت تعانين من مشكلة اسوداد الأكواع؟ وتحاولين التخلّص منها وتفتيحها بطرق طبيعية ونتائجها مضمونة وسريعة المفعول؟! "الخليج 365.نت" يقدّم لك أسرع الوصفات الطبيعية لتفتيح اسوداد الأكواع.

تفتيح اسوداد الأكواع بطرق طبيعية

تفتيح الأكواع وتبييضها بوصفات طبيعية



هنالك الكثير من الوصفات الطّبيعيّة المنزلية لتفتيح الأكواع، والّتي يمكن تحضيرها بسهولة ولا تحتاج لتكلفة عالية، وتُحقِّقُ نتائج مذهلة، ومن هذه الوصفات:



الشوفان لتفتيح الأكواع:

الطريقة: امزجي ملعقتين من عصير الليمون، وملعقتين من الجليسرين، ونصف ملعقة من مسحوق الشوفان. ثم، اخلطي المزيج جيداً وضعيه على الأكواع، واتركيه لمدة ثلاثين دقيقة. بعدها، اشطفي كوعيك جيداً بالماء، من المفضّل أن تقومي بتطبيق هذه الوصفة يومياً وقبل الاستحمام.

الألوفيرا لتبييض الأكواع:

تُساعد الألوفيرا في تفتيح لون البشرة، لا سيما الأكواع

تحمي الألوفيرا، البشرة من أشعّة الشمس وتجدّد وترطّب خلايا البشرة. وبالتالي، هذا يخلّصها من السواد.

الطريقة: يُدهن جل الألوفيرا على المنطقة المراد تفتحيها، ويُتركُ لمدّة 15 دقيقة. ثمّ تُغسل المنطقةُ بالماءِ الدَّافئ، ويُنصح باستخدام هذه الوصفة يوميّاً للحفاظ على مستوى الكولاجين.





الليمون لتفتيح الأكواع:

يتميّز الليمون الحامض بخصائص هامة تُساعد في تفتيح الأكواع



الطريقة: قطّعي ثمرة ليمون حامضة الى شرائح، واستخدميها في فرك الأكواع لتفتيحها. دعيها حوالي ربع ساعة كاملة. ثم، قومي بغسلها جيداً بالماء. وحافظي على ترطبيها باستعمال الكريم المرطب.

Advertisements



تابعي المزيد: أقوى خلطات تفتيح المناطق الحساسة



التقشير الطبيعي لتفتيح اسوداد الأكواع:



للتقشير فوائد جمّة في إزالة الخلايا الميتة، وكذلك في تفتيح لون البشر ومنحها النضارة والإشراق. لذلك، اخترنا لك أهم المكونات لتحضير مقشّر طبيعي بمكونات آمنة وفعّالة في تفتيح لون البشرة، والتخلّص من اسوداد الأكواع.



مقشّر زيت الزيتون والليمون والسكر

مقشّر طبيعي لتفتيح اسوداد الأكواع



الطريقة: امزجي ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون جيداً للحصول على مزيج متجانس. ثم، أضيفي الى المزيج ربع كوب من الملح ونصف كوب من السكر وقومي بفرك الأكواع بالمزيج حوالى خمسة عشر دقيقة. ثم، اغسليها بالماء جيداً.

تابعي المزيد: 6 علاجات طبيعيّة لاسوداد الإبطين





مقشّر ماء الورد والملح

مقشّر بمكونات طبيعية آمنة لتفتيح الأكواع

الطريقة: ضعي مقدار ملعقة كبيرة من ماء الورد وملعقتين كبيرتين من الملح الخشن وعصير ليمونة واحدة في وعاء، واخلطي المكونات بشكل جيد للحصول على خليط متجانس. ضعي الخليط على المنطقة المُراد علاجها، افركي الأكواع لمدة عشر دقائق ثم اغسليها باستعمال الماء.



نصائح للعناية بالأكواع

طرق العناية بالأكواع وحمايتها من الاسوداد

قومي بالتقشير مرّة أو مرّتين في الأسبوع.

عند استخدام أيّ وصفة طبيعيّة لتفتيح الأكواع، يُنصح بتغطيتها بقطعة قماش؛ ليتمصّها الجلد جيداً ويستفيد منها.

استخدام واقي الشمس في حال تعرّضِ هذه المناطق لأشعة الشّمس المباشِرة.

شرب الكثير من الماء؛ إذ يُساعد في ترطيب البشرة ويمنع جفاف الجلد.

تجنّب احتكاك الأكواع بالأسطح الصلبة، مثل الإتكاء على أحد الكوعين عند مشاهدة التلفاز أو استعمال الكمبيوتر.

الحرص على تنظيف منطقة الأكواع بانتظام، فذلك يُساعد على إزالة خلايا الجلد الجافة، والقشور فيها، حيث إنها المسبّب للتجاعيد والسواد فيها.

ترطيبهما دائماً بعد تنظيفهما، وذلك لمنع جفاف الجلد فيهما، فالجلد الجاف يسبب الاسوداد.

تابعي المزيد: التخلص من اسوداد العنق نهائياً