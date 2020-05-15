ألوان ستكون رائجة في ربيع عام 2022..ستغريك بسحرها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من الصعب تخيل العالم ما بعد وباء "كوفيد -19"، لكن التاريخ أثبت أن الابتكار يسود خلال أوقات الأزمات، ونأمل أن صناعة الأزياء لن تكون استثناء، وبينما لا يمكننا بالضرورة التنبؤ بالإبداعات التي ستخرج من رحم هذا الوباء العالمي، تعاون خبراء الاتجاهات في شركة "WGSN" وخبراء الألوان في "Coloro" للكشف عن الألوان التي ستكون رائجةً في ربيع عام 2022.

تقول جيني كلارك، رئيسة قسم الألوان في WGSN، إن ألوان الموسم المستقبلي مدفوعة برغبة في الارتقاء بالحيوية والنشاط مع الحفاظ على التوازن، وأضافت أن الألوان الخمسة الرئيسة ستغرينا بسحرها الجذاب والمبسط.

ويوضح البيان الصحفي الرسمي أنه "مع فترات طويلة من العزلة، فإن الطبيعة وحيويتها سيكون لهما جاذبية واضحة، ولكن سيتم الاحتفال بالتكنولوجيا أيضًا عندما تصبح الاتصالات من خلال الأدوات الرقمية جزءًا أكثر أهمية وقيمة من الحياة اليومية، تعكس الألوان الأساسية للموسم الجديد هذه الثنائية، بدءًا من الألوان العضوية الأصيلة إلى الألوان المحسنة صناعيا".

لون زهرة الأوركيد

تقول جوان توماس، رئيسة قسم المحتوى في "Coloro": "إن زهرة الأوركيد تتمتع بجودة مكثفة وواقعية وحيوية ستبرز في كل من الحياة الواقعية والرقمية، إنه أيضًا لون متعدد الاستخدامات بما يكفي للعمل عبر المواسم والقارات، وفي وقت صعب، سيكون اللون الأرجواني المشبع طريقة رائعة لخلق شعور بالإيجابية"، ومن المتوقع أن يكون للون الوردي النابض بالحياة تأثير على ملابس السباحة والمناسبات، لذا قومي بتخزين البيكينيات الساطعة والفساتين الجاهزة للحفلات استعدادا لربيع 2020.

لون أخضر زيت الزيتون

بالنسبة لربيع 2022، سيحل محل لون الوحل الأخضر لون طبيعي أكثر ألا وهو أخضر زيت الزيتون، ومن المرجح أن يهيمن هذا الظل الغني على فئات ملابس العمل والملابس الداخلية والأحذية والإكسسوارات، كما نقترح عليك الحصول على بدلات جمبسوت سهلة الارتداء وحقائب يد مناسبة لكل شيء بهذا اللون.

لون الكريمي الزبدي

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ظهر لون الكريمي الزبدي في مجموعات خريف 2020 ويبدو أنه سيبقى في خزائننا لعدة أشهر قادمة، وذلك وفقًا لتقرير Coloro و WGSN، وسيستمر اللون الكريمي المصفر في تلوين القطع الجاهزة للارتداء وسيتوسع ليشمل أيضا الملابس الداخلية وملابس النوم في العام المقبل.

لون المانغو

نحن نتوق للتفاؤل والاستمتاع بالحياة، ولون المانغو – والذي هو عبارة عن مزيج من البرتقالي والأصفر الساطع - هو اللون المثالي لعصر مع بعد وباء كورونا، حيث يضفي جرعة من الطاقة والمرح إلى الإطلالات الربيعية، إنه لون مبهج سيلون أيضا ملابس السباحة والملابس الرياضية، بالإضافة إلى الملابس الصيفية المنعشة التي ستجعلك تشعرين وكأنك في عطلة.

الأزرق الأطلسي

تتميز هذه الدرجة من اللون الأزرق، بكونه مزيجا متوازنا بين النيلي و لون المحيط، يمكنك ارتداء هذا اللون طوال العام فهو مثالي للأساسيات والملابس الرياضية، يمكنك ارتداؤه الآن أثناء العمل من المنزل وفي وقت لاحق مع إكسسوارات جذابة، مثل النظارات الشمسية المعلقة بالسلاسل المصنوعة من اللؤلؤ والأساور المكدسة.