الامارات | متحف شهير في باريس مفتوح ل10 زوار كل 20 دقيقة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعاد متحف شهير في باريس مخصص لأعمال النحات ألبرتو جياكوميتي فتح أبوابه أمام الجمهور اليوم ضمن أوائل المراكز الفنية التي تختبر الوضع بعد أن خففت فرنسا قيود العزل العام المفروض بسبب فيروس كورونا.

وسمح المتحف بدخول عشرة زوار كل 20 دقيقة واشترط الحجز المسبق وأصدر إرشادات جديدة عن أماكن وقوف بمسافات فاصلة وقلص أيضا ساعات العمل.

وفي الوقت الذي استمر فيه إغلاق متاحف أكبر مثل اللوفر، عبر محبو الفنون عن سعادتهم بالاستمتاع بمشاهدة مجموعة أعمال جياكوميتي بعد أن بدأت فرنسا الاثنين الماضي في الخروج من العزل العام المستمر منذ ثمانية أسابيع.

وقال لوران كوك الذي يعمل في مجال التمويل وكان من أوائل زوار المتحف اليوم وهو يغطي وجهه بكمامة "في العادة أقضي وقتي كله عندما أكون خارج العمل في المتاحف... وكنت أفتقد ذلك في واقع الأمر منذ منتصف مارس الماضي". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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