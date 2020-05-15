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الامارات | متحف شهير في باريس مفتوح ل10 زوار كل 20 دقيقة

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باريس - رويترز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن متحف شهير في باريس مفتوح ل10 زوار كل 20 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعاد متحف شهير في باريس مخصص لأعمال النحات ألبرتو جياكوميتي فتح أبوابه أمام الجمهور اليوم ضمن أوائل المراكز الفنية التي تختبر الوضع بعد أن خففت فرنسا قيود العزل العام المفروض بسبب فيروس .
وسمح المتحف بدخول عشرة زوار كل 20 دقيقة واشترط الحجز المسبق وأصدر إرشادات جديدة عن أماكن وقوف بمسافات فاصلة وقلص أيضا ساعات العمل.
وفي الوقت الذي استمر فيه إغلاق متاحف أكبر مثل اللوفر، عبر محبو الفنون عن سعادتهم بالاستمتاع بمشاهدة مجموعة أعمال جياكوميتي بعد أن بدأت فرنسا الاثنين الماضي في الخروج من العزل العام المستمر منذ ثمانية أسابيع.
وقال لوران كوك الذي يعمل في مجال التمويل وكان من أوائل زوار المتحف اليوم وهو يغطي وجهه بكمامة "في العادة أقضي وقتي كله عندما أكون خارج العمل في المتاحف... وكنت أفتقد ذلك في واقع الأمر منذ منتصف مارس الماضي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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