الامارات | عالم من «أكسفورد»: اللقاح الذي ينتظره العالم لن يكون باهظ الثمن

شكرا لقرائتكم خبر عن عالم من «أكسفورد»: اللقاح الذي ينتظره العالم لن يكون باهظ الثمن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عالم بريطاني يشارك في قيادة جهود تطوير لقاح لمرض كوفيد-19 أن اللقاح الذي ينتظره العالم بشدة إذا ثبت نجاحه سيتم تسعيره بحيث يمكن الحصول عليه على أوسع نطاق ممكن، وسيجري تصنيعه على نطاق كبير لخفض التكلفة وزيادة المعروض.

وقال أدريان هيل، مدير معهد جينر في جامعة أوكسفورد والذي يتعاون مع شركة أسترا زينيكا لصناعة الأدوية لتطوير لقاح فيروس كورونا المستجد، إن ضمان توزيع اللقاح على نطاق واسع وخفض التكلفة كان أمراً أساسياً للمشروع منذ البداية.

وأضاف هيل في مقابلة مع «رويترز»: «لن يكون هذا اللقاح باهظ الثمن. سيكون لقاحاً يعطى في جرعة واحدة. وسيتم تصنيعه لتوفيره عالمياً.. في العديد من المواقع المختلفة. كانت هذه خطتنا دائماً».

ويتنافس هيل وفريقه في سباق محموم للوصول إلى لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في جائحة مرض كوفيد-19.

Advertisements

وكشفت بيانات أولية من تجربة للقاح التجريبي على ستة قرود أن بعضها طور أجساماً مضادة ضد الفيروس في غضون 14 يوماً بعد إعطائها جرعة واحدة، فيما طورت جميعها الأجسام المضادة الواقية خلال 28 يوماً.

وعندما تعرضت القردة لفيروس كورونا، بدا أن اللقاح يحول دون تلف الرئتين ويمنع الفيروس من الاستنساخ، على الرغم من أنه لا يزال يتكاثر بشكل نشيط في الأنف.

وبدأ فريق هيل تجارب مبكرة للقاح على البشر في أبريل الماضي، ما يجعله واحداً من عدد قليل من الفرق البحثية التي وصلت إلى هذه المرحلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news