الامارات | حظر إضافة السكر إلى شاي الأطفال بألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن حظر إضافة السكر إلى شاي الأطفال بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت ألمانيا حظر إضافة سكر إلى مشروبات الأعشاب الخاصة بالرضع والأطفال في المستقبل، وإضافة إرشادات جديدة على عبوات التغليف.

ووافق مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) اليوم الجمعة على مرسوم طرحته وزيرة الأغذية الألمانية، يوليا كلوكنر، وينص على أنه لا يجب إضافة أي سكر أو مكونات تحلية أخرى مثل العسل أو خلاصة الشعير أو العصائر المركزة إلى شاي الأعشاب والفاكهة للرضع والأطفال الصغار.

كما ينص المرسوم على وضع إشعار على العبوة أو على الملصق الخاص بالمنتج للتحذير من إضافة السكر أو مكونات التحلية الأخرى عند تحضير المنتج. ويجب أيضاً أن تكون هناك أيضاً إشارة إلى الحد الأدنى من العمر المسموح بتناوله لهذه المشروبات، والذي لا يجب أن يقل بشكل عام عن أربعة أشهر.

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وبحسب وزارة الأغذية الألمانية، فإن خلفية هذا المرسوم هو أن المشروبات المحلاة تزيد من خطر تسوس الأسنان والسمنة.

وترى الوزارة أن أول 1000 يوم من حياة الطفل تحدد سلوكه الغذائي المستقبلي، وسيكون تغيير عادات راسخة في غذائه أكثر صعوبة في وقت لاحق.

وجاء في المرسوم أن حظر إضافة السكر سينطبق حالياً على 37 منتجاً، كما سينطبق الإلزام بوضع ملصقات التحذير من إضافة السكر على 85 منتجاً.

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